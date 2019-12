-YÜKSEK MAAŞ YERİNE İŞ GÜVENCESİ İSTİYORLAR ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Türkiye Kamu-Sen'in araştırmasına göre, sözleşmeli personelin 63,3'ü yüksek maaş ve iyi bir kariyer yerine iş güvencesi istiyor, yüzde 42'si ise her gün işten çıkarılma korkusuyla yaşıyor. Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, yedi coğrafi bölgeden toplam bin 838 sözleşmeli kamu çalışanı üzerinde anket çalışması gerçekleştirdi. Ankete 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 4924 sayılı kanun uyarınca sözleşmeli olarak çalışan bin 344, 657 sayılı kanunun 4/C maddesi çerçevesinde geçici olarak çalışan 494 personel katıldı. Türkiye Kamu-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, anketin amacının kamuda geçici ve sözleşmeli statüde görev yapan personelin iş yerinde iş güvencesinden dolayı sorun yaşayıp yaşamadığı, iş yaşamında öncelik verdiği konular, ekonomik durumları, çalışanların işleri gereği ailelerinden ve yaşadıkları şehirden ayrılıp ayrılmadığı, sendikal tercihleri ve sendika algılarının tespit edilmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, anketten ulaşılan sonuçlara göre, sözleşmeli personelin yüzde 53'ü çalışmak için yaşadığı şehri terk etmek zorunda kalmış. Erkekler, kadınlara oranla daha fazla çalışmak için yaşadığı şehirden ayrılıyor. Sözleşmeli personelin yüzde 63,3'ü yüksek maaş ve iyi bir kariyer yerine iş güvencesi istiyor. Kadınlar daha çok iş güvencesi isterken, erkekler daha yüksek maaş da talep ediyor. . Araştırmaya katılan sözleşmeli personelin yüzde 20,8'i, aldıkları maaşla zorunlu harcamalarını karşılayabilirken, yüzde 79,2'si ise yoksulluk sınırının altında kaldığını beyan etti. Kadınların yüzde 25,5'i aylık kazancı ile zorunlu harcamalarını temin edebildiğini belirtirken, erkeklerde bu oran yüzde 18,8'de kaldı. -İŞSİZLİK KORKUSU- Ankette yer alan sözleşmelilerin yüzde 42'si, her gün işten çıkarılma korkusuyla yaşıyor. İşini kaybetme korkusu, kadınlarda yüzde 45,7 ile yüzde 40,5 olan erkeklere oranla daha yüksek. Erkekler çocuklarına iyi bir gelecek hazırlayamama ve ekonomik olarak geçinememe kaygısını kadınlara oranla daha fazla yaşıyor. Sözleşmeli personelin işini kaybetmenin dışındaki en büyük korkusu ise baskı, dayatma, sürgün ve soruşturmalara maruz kalmak. Araştırmaya göre, her beş sözleşmeli çalışandan biri sürgün ve baskı korkusu ile çalışıyor.