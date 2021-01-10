Yüksek lisans tezinde intihal yapmakla suçlanan Avusturya Çalışma Bakanı istifa etti

Avusturya Çalışma Bakanı Christine Aschbacher'in bitirme tezinde intihal yaptığı tespit edildi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un partisinden olan ve kabinesinde görev yapan Aschbacher istifa etti.

The Guardian'da yer alan habere göre, Avusturya’da bitirme tezinde “intihal” yaptığı öne sürülen Çalışma Bakanı Christine Aschbacher istifa etti. Başbakan Kurz'un partisinden Aschbacher, "karşılaştığı düşmanlık ve saldırılardan kendisini ve ailesini korumak için" istifa ettiğini duyurdu.

Aschbacher‘in, 2006'da Viyana Üniversitesi'nde yazdığı diploma tezinin bazı bölümlerinin başkalarından alıntı olduğunu yazan intihal araştırmacısı Stefan Weber, ayrıca tezin "Almanca hataları ve saçmalıklarla dolu olduğunu" vurguladı.

Aschbacher, intihal suçlamasını reddetse de istifa etti. Başbakan Kurz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara saygı duyduğunu söyledi.