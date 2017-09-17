T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yüksek Konsey, referandumun 25 Eylül'de yapılmasına karar verdi

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)- IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi'nden Mesut Barzani yönetiminde yapılan toplantının ardından referandumun ertelenmesi yönündeki önerilerin reddedildiğini açıklandı

17 Eylül 2017 22:45

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL, (DHA)- IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi\'nden Mesut Barzani yönetiminde yapılan toplantının ardından referandumun ertelenmesi yönündeki önerilerin reddedildiğini açıklandı. Konsey, bağımsızlık referandumunun 25 Eylül\'de yapılmasına karar verdi.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi, 25 Eylül\'de yapılması planlanan referandumun ertelenmesine ilişkin önerileri gözden geçirmek üzere bugün saat 15.00\'de toplantı. Mesut Barzani başkanlığında yapılan toplantıda bağımsızlık referandumunun 25 Eylül\'de yapılmasına karar verildi. Konsey toplantısında referandumun ertelenmesi önerisinin reddedildiği belirtilirken, referandumun ertelenmesine ilişkin Kürdistan Bölgesel Yöneimi\'ne sunulacak önerilerin değerlendirileceği, ancak bu önerilerin referandumdan daha ileri düzeyde olması gerektiği kaydedildi.
Bu arada Referandum Yüksek Konseyi\'nin referandum ile ilgili görüşmeler yapması için 19 Eylül günü Bağdat\'a bir heyet göndermesi de karar altına alındı. 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 14 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmüş, toplantıda Barzani\'ye referandumu ertelemelerine karşılık bazı önerilerde bulunulmuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Felat BOZARSLAN Burak EMEKERBİL DHA IRAK Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek Konseyi BarzaniKonseybağımsızlıkEylülIrak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Referandum Yüksek KonseyiMesut BarzaniKonseyKürdistan Bölgesel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24