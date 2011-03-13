-YÜKSEK KARATLI ALTIN TALEP GÖRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Dünya Altın Konseyi Türkiye Başkanı Cihan Göksel, Türkiye'de altın tüketiminde yatırıma olan talebin öne geçtiğini belirterek, takıda özellikle 22 ve 18 ayar gibi yüksek karatlı altının daha çok talep gördüğünü bildirdi. Cihan Göksel, dünyada 2010'un altın için ''olağanüstü'' bir yıl olduğunu ifade ederek, tüketimde Hindistan ve Çin'in öne çıktığını, mücevher ve yatırım talebinin yüzde 51'inin bu ülkeler tarafından gerçekleştirildiğini, bir ''Asyalı trend'' gözlemlendiğini kaydetti. Dünyada altın talebinde geçen yıl yüzde 9'luk artış ve 3 bin 812 tonluk talep olduğunu, bunun bir kısmının yatırım, bir kısmının takı, bir kısmının da teknolojiden kaynaklandığını belirten Göksel, 2010'un takı ağırlıklı geçtiğini, Hindistan'dan kaynaklanan bir artış olduğunu, Çin'in ise daha çok yatırıma talep gösterdiğini, fiziki altın talebini geçen yıl yüzde 70 artıran Çin'in 179,9 ton yatırım talebi gösterdiğini söyledi. Dünya Altın Konseyi'nin geçtiğimiz Aralık ayında altın hesaplarıyla ilgili Çin'in en büyük bankalarından biriyle gerçekleştirdiği proje kapsamında bir ayda bir milyon müşterinin yatırım amaçlı altın birikim hesabı açtığını bildiren Göksel, Konsey'in bu projeyi Hindistan'da da gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti. Dünyada takı tüketiminde yüzde 17'lik artışla 2 bin 60 tonluk bir rakamın ortaya çıktığını bildiren Göksel, yatırımda 333 tonluk tüketim gerçekleştirildiğini, bu rakamın 2009'a göre düşük olmakla birlikte altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle değerde büyük bir artışı ifade ettiğini belirtti. Göksel, altın tüketimindeki artışın nedenlerine değinirken, merkez bankalarının eksenlerini değiştirdiğini, 21 yıldır tedarikçi olan merkez bankalarının geçen yıl net alıcı haline geldiğini, 2010'da ciddi alımlarda bulunduğunu, sadece Rusya'nın 2010'da 135 ton altın satın aldığını, 2010'dan önce 143 ton altına sahip olan Suudi Arabistan Merkez Bankası'nın ise şu anda yaklaşık 300 tonlarda bulunduğunu anlattı. Hindistan'da posta ofislerinde altın satıldığını, bu projenin büyük başarı sağladığını ifade eden Göksel, Türkiye'de gelecekleri düşünülerek çocukların doğum günlerinde son birkaç yıldır altın hediye edildiğini, bu uygulamanın yakın zamanda Çin'de de başladığını söyledi. -BÜYÜKLER ÇEYREK, KÜÇÜKLER GRAM- Cihan Göksel, Türkiye'de gram altın satışlarının arttığına işaret ederek, ''Büyüklerimiz çeyrek veya cumhuriyet, gençler ise daha çok gram altın almayı tercih ediyor. Büyüklerimiz için geleneksellik ve statü farkı söz konusu. Gençler ise alışı daha kolay ve kesesine daha uygun olduğu için gram altını tercih ediyor'' dedi.