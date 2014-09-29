Yüksek hızlı trenlerde bayram biletleri tükendi

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların ulaşım tercihinin başında gelen yüksek hızlı trenlerde biletler tükendi. Bayramdan 20 gün önce satışa çıkarılan biletlerde iade ve seyahat değişikliği gibi durumların dışında boş yer bulunmuyor. Tatil planlamasını son güne bırakanlar, alternatif ulaşım araçlarını değerlendirecek.

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, YHT'ler Ankara, İstanbul, Eskişehir ve Konya hattında hızlı ve konforlu olması nedeniyle seyahat anlamında akla ilk gelen ulaşım aracı haline geldi.

Dört günde 70 bin kişi seyahat edecek



YHT'ler Ankara-İstanbul arasında karşılıklı 12, Eskişehir-Ankara arasında 10, Ankara-Konya arasında 14 ve Eskişehir-Konya arasında karşılıklı 4 sefer olmak üzere toplam 40 seferde günde yaklaşık 17 bin yolcu taşıyacak. Bayram öncesi ve sonrasını kapsayan 4 günlük sürede yaklaşık 70 bin kişinin YHT ile seyahat etmesi bekleniyor.

'Yolcuların yüzde 72'si Ankara Eskişehir hattında'





Eskişehir Gar Müdürü Süleyman Hilmi Özer, Anadolu Ajansı 'na yaptığı açıklamada, "2009 yılında Ankara-Eskişehir YHT hattı açılmadan önce iki kent arasındaki ulaşımın yüzde 78'inin karayoluyla sağlandığını söyledi. YHT'nin hızı ve konforu nedeniyle vatandaştan yoğun ilgi gördüğünü" söyledi.



Özer şöyle devam etti:

"Elimizdeki verilere göre, YHT, Ankara ve İstanbul hattında seyahat anlamında yoğun ilgi gören seyahat aracı haline geldi. Şu an Eskişehir-Ankara hattındaki yolcuların yüzde 72'si hızlı trende. Önceden karayolu bu rakamlardaydı, şimdi ibre tam tersine döndü. Vatandaş bizden yer bulamazsa diğer ulaşım araçlarına bakıyor. Bayram biletleri 20 gün önceden satışa sunuldu. Planlamasını erken yapanın yer bulma şansı daha yüksek. Tatil planını son günlere bırakan ulaşımda sıkıntı yaşayacak "şeklinde konuştu.

TCDD yetkililerinden alınan bilgiye göre, YHT'ler Ankara Eskişehir ve Konya hattında hızlı ve konforlu olması nedeniyle seyahat anlamında akla ilk gelen ulaşım aracı haline geldi.