Yüksek Hızlı Tren’e normal demiryolu!

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası yüksek hızlı trenin bazı yerlerde özel raylardan değil normal raylardan geçeceğini söyledi.



Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) dün genel merkezlerinde bir basın toplantısı yaparak, hükümetin tamamlanmayan hızlı trenin apar topar açılışını yapmaya hazırlandığını belirttiler. BTS Genel Başkanı Yunus Akıl, hızlı tren projesinin plansızlık ve belirsizlikler içinde olduğuna dikkat çekti.



Akıl, hızlı tren projesinin, 2003 yılında temelinin atıldığını ve bu süreçten itibaren, Başbakan’ın hızlı tren açılışını 4 kere ertelediğini hatırlatarak, hattın şimdi de tamamlanmadan 13 Mart 2009 tarihinde Erdoğan tarafından açılışının yapılacağını söyledi. Hükümetin projeyi hazırlarken ‘kervan yolda düzülür’ mantığı yürüttüğünü ifade eden Akıl, hızlı tren ile ilgili en büyük eksikliğin güzergah seçiminde olduğunun altını çizdi. 160 kilometre daha kısa olan ve Ayaş Tüneli ile özdeşleşen Ankara-İstanbul Surat Demiryolu Projesi’nin güzergahının maliyetinin fazla olacağı gerekçesi ile göz ardı edildiğini vurgulayan Akıl, hızlı tren için mevcut demiryoluna paralel olan güzergahın tercih edildiğini bildirdi.



Hızlı trenin ihale sürecinde de sıkıntılar yaşandığını dile getiren Akıl, “Proje bütünlüklü değil, her kısım ayrı ayrı olarak, altyapı, üstyapı, elektromekanik işler vb. bazen malzemeli, bazen malzemesiz olarak ihale edilmiştir” dedi.



‘Yeni Pamukovalar yaşama ihtimali var’



Sefere konulan hızlı trenlerin Ankara’dan Esenkent’e kadar mevcut demiryolunu kullanacağını belirten Akıl, trenin daha sonra Eserkent’te hızlı tren yoluna gireceğini, Eskişehir’e 9 km uzaklıktaki Hasanbey’e kadar hızlı tren yolunu kullanacağını, buradan da tekrar mevcut demiryoluna girerek Eskişehir’e varacağını anlattı. Akıl, dünyanın hiçbir yerinde bu tür bir hızlı tren işletmeciliği yapılmadığının altını çizdi.



Akıl, “Ankara-Eskişehir hattı incelendiğinde hattın önemli bir kısmı için Pamukova ve benzeri bir maceraya davetiye çıkarıldığını, sorumluluğun hemzemin geçitlerin kapatılması ile sınırlandırıldığını ve meydana gelebilecek olumsuzlukların belediyelerin üzerine atıldığını görmekteyiz” dedi.



‘Bir kez daha gözden geçirilmeli’



Seçim öncesi alelacele hızlı trenin açılışının yapıldığını söyleyen Akıl, proje ile ilgili demiryolcular ve kamuoyunun kaygı içerisinde olduğunu söyledi. Başbakan’ın hızlı tren seferini bir kez daha gözden geçirmesini isteyen Akıl, Ulaştırma Bakanlığı’nın, TCDD yönetiminin, bu projede çalışan bilim insanlarının çalışmalarını ve çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasını istedi. Projenin inşaatını üstlenen Alarko Holding’in vatandaşın karşısına geçip ‘Gönül rahatlığı ile trene binebilirsiniz’ demesini isteyen Akıl, trene binen yolcuların sorumluluğunun hızlandırılmış trende olduğu gibi makinistlere yüklenemeyeceğini kaydetti.



Pamukova'da 41 kişi ölmüştü



22 Temmuz 2004 tarihinde, normal raylar üzerinden sefer yapan hızlı tren, Sakarya Pamukova'da kaza yapmıştı. Kazada 41 kişi ölmüş, 100'e yakın kişi de yaralanmıştı.



