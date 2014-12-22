Yüksek Hızlı Tren'de alkol servisi kaldırıldı

Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) Ankara-Eskişehir hattında da alkol satışı kalktı. Böylece YHT’nin hiçbir hattında artık alkol servisi kalmadı. YHT restoranlarını işleten Beşler Şirket yetkilileri talep eksikliği nedeniyle böyle bir karar aldıklarını belirttiler.

Şirket yetkilileri Hürriyet’e, Ankara-Konya hattında daha önce talep eksikliği nedeniyle alkol servisini kaldırdıklarını söylediler.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Ankara-Eskişehir hattında da aynı gerekçeyle böyle bir karar aldıklarını kaydeden yetkililer şu bilgileri verdi: "Ankara-İstanbul hattı alkolsüz başlamıştı. Şu an alınan kararla yüksek hızlı trenlerde alkol servisi kalktı. Ancak konvansiyonel hatlarımızda alkol servisi devam ediyor. Uzun hatlarda bir değişiklik yok. Bu karara ekonomik olarak bakmak gerekir."