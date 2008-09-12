Yüksek gerilim Türkiye'ye yaramıyor



Sıkıntılı geçmesi beklenen Ermenistan maçını güle oynaya kazanan Türkiye, Belçika engeline takıldı. Ay-Yıldızlılar, Şükrü Saracoğlu'nda oynadığı İngiltere ve İsviçre maçlarında olduğu gibi Belçika karşısında yine rakipten çok gerilime teslim oldu.



A Milli Futbol Takımımız, 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında, Kadıköy'de Belçika ile 1-1 berabere kalarak önemli bir avantajı yitirdi. Ermenistan'ı 2-0 yenerek elemelere iyi başlayan Ay-Yıldızlı ekibimizin, ev sahibi olduğu karşılaşmada 2 puan kaybetmesi kadar müsabaka içinde yaşanan tatsız olaylar da geceye damgasını vurdu. Hatırlanacağı üzere daha önce de İngiltere ve İsviçre maçlarında bazı gerginlikler olmuş, bunun faturasını Türkiye çok ağır ödemişti.



Milli Takım, Fatih Terim göreve geldikten sonra Danimarka ile 2-2 berabere kalsa da Ukrayna ve Arnavutluk'u 1-0'lık skorlarla yenerek 2006 Dünya Kupası'na katılmak için İsviçre ile play-off oynama şansını yakalamıştı. İsviçre'deki ilk maçta Milli Marş'ımızın ıslıklanması ortamı bir hayli germiş, üstelik hakemin yanlı tutumu nedeniyle 2-0 mağlup olmuştuk. Rövanş maçına kadar geçen sürede yetkili ağızlardan yapılan sert açıklamalar ve medyanın savaş tamtamları çalması durumu iyice vahim bir hale getirmişti. Şükrü Saracoğlu'ndaki rövanşı 4-2 kazansak da bu sonuç Dünya Kupası vizesi almaya yetmemişti. Karşılaşmanın ardından saha içinde çıkan kavgaların bedeli de Türkiye'ye 3 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezası ve futbolcularımıza verilen cezalarla geri dönmüştü.



Milliler, Saracoğlu'nda geriliyor!



2006 trenini bu şekilde kaçırmıştık ama 2004'te de vukuatlarımız yok değildi. Avrupa Şampiyonası'na direkt gidebilmek amacıyla İngiltere ile yine Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynamış fakat psikolojik savaşı kaybetmiştik. Zaten maç öncesi İngilizleri yenme ve ilk golü atma stresi başta Alpay olmak üzere bazı futbolcularımızı epey etkilemişti. Soyunma odası koridorunda Beckham'ın yolunu kesen Alpay, sahadaki gerginliği artırdığı gibi İngiltere Premier Ligi'nden kovulmuştu.



2004 Avrupa Şampiyonası ve 2006 Dünya Kupası'na katılamayan Türkiye'nin 2008 yolculuğu da çok çileli oldu. Terim, Euro 2008 elemelerinde medyada kendisi ve ailesi hakkında yapılan yorumlara genellikle sert karşılık verdi. Macaristan maçında milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun basın tribününe el kol hareketi yapması da yine kriz çıkmasına yol açmıştı.



Şimdi gözler FIFA'ya çevrilmiş durumda. Bundan sonra Uluslararası Federasyon, gözlemcilerden gelecek raporlara göre kararını verecek. Maç görüntülerinin izleneceği ve her iki takım teknik direktörüne de ceza verilebileceği gelen bilgiler arasında.





