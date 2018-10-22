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Yüksek gerilim hattına takılan baykuş kurtarıldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yüksek gerilim hattı teline takılan kanadı kırık baykuş, elektrik dağıtım şirketi personelince kurtarıldı

22 Ekim 2018 19:17

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Tavas ilçesinde yüksek gerilim hattı teline takılan kanadı kırık baykuş, elektrik dağıtım şirketi personelince kurtarıldı. Kanadı kırılan baykuş, tedaviye alındı.
Tavas\'ın Çiftlik ile Altınova mahalleleri arasındaki yüksek gerilim hattının bugün bakımını yapan elektrik dağıtım şirketi personeli, tele takılı baykuşu fark etti. Çalışma başlatan ekip, kanadı kırık baykuşu kurtardı. Ardından ekip, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü\'ne haber verdi. Koruma altına alınan baykuşun, tedavisinin ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

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