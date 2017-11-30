Yüksek gerilim hattına değen işçi öldü

Özkan YAVAŞ/UŞAK, (DHA)- UŞAK\'ta çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattına temas edince akıma kapılan işçi 24 yaşındaki Ferhat İnci öldü.

Bir PVC firmasında çalışan Ferhat İnci, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi\'ndeki inşaatın işlerine yapmaya başladı. İnşaatta çalışan İnci\'nin elindeki metal malzemeler, yüksek gerilim hattına değince yaklaşık 35 bin voltluk akıma kapıldı. İnci, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bir yıl önce evlendiği öğrenilen İnci\'nin ölümü, üzüntü yarattı. İnci\'nin cenazesi, Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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