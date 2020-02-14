'Memleket Sandıkları' modeli ile yeni nesil finansman çözümleri

Memleket Sandıkları Nedir? Memleket Sandıkları ya da Memleket Sandığı, yüksek faiz ve tefecilik anlayışına karşı Mithat Paşa tarafından oluşturulan ve Ziraat Bankası'nın temeli olan sistem. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kooperatif sistemidir fakat modern bir kooperatif değildir. Çiftçilerin dayanışma ve ekonomik birliktelikleri esasına dayanır. Avrupa kooperatiflerinden farklı ve özgün bir yapıdadır.