'Memleket Sandıkları' modeli ile yeni nesil finansman çözümleri

Osmanlı'da yüksek faiz ve tefecilik anlayışına karşı kurulan Memleket Sandıkları'ndan ilham alınarak kurulan Çözüm Tasarruf, KOBİ'den çiftçiye, üniversiteliden sanayiciye, beyaz yakalıdan yeni evlenecek çiftlere kadar birçok gruba finansal paketler sunuyor.
Türkiye genelinde 29 şubesi olan Çözüm Tasarruf'un iddiası yeni nesil finansman çözümleri sunmak, dayanışma kültüründen güç alarak ihtiyaç sahiplerine ek maliyet getirmemek.
Şirketin Genel Müdürü Veysel Mert, 1867 yılındaki Memleket Sandıkları'ndan ilham aldıklarını belirterek, “Çözüm Tasarruf olarak, alışıla gelmiş tasarruf finans kavramını değiştirmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda kişiye özel planlar oluşturarak sadece konut ve taşıt modelleri değil; birçok farklı ihtiyaca yönelik finans modelini oluşturuyor, gerçek tasarruf kavramını anlatmayı amaçlıyoruz” dedi.
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Memleket Sandıkları Nedir?
Memleket Sandıkları ya da Memleket Sandığı, yüksek faiz ve tefecilik anlayışına karşı Mithat Paşa tarafından oluşturulan ve Ziraat Bankası'nın temeli olan sistem. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kooperatif sistemidir fakat modern bir kooperatif değildir. Çiftçilerin dayanışma ve ekonomik birliktelikleri esasına dayanır. Avrupa kooperatiflerinden farklı ve özgün bir yapıdadır.