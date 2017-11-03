Yüksek enflasyon, vergilere zam olarak dönecek; işte kalem kalem oranlar...

Enflasyondaki olağanüstü yükseliş artırılan vergi, harç ve cezaları da fırlatacak. 2017 için vergi, ceza ve harçlarda artış oranı yüzde 3,83 iken; 2018’de bu oran yüzde 14.47 ile rekor kıracak.

Kırmızı ışıkta geçmekten, çevreyi kirletmeye; gürültüsüyle komşusunu rahatsız etmekten alkollü araç kullanmaya; ehliyet ve pasaport harcından hız sınırını aşmaya kadar onlarca vergi, ceza ve harçta artış olacak. Hükümet kanunun verdiği yüzde 50 artış yetkisini kullanırsa, zam oranı yüzde 14,47 değil yüzde 21,7’ye çıkacak.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl vergi, harç ve cezalar Ekim ayında açıklanan 12 aylık Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) esas alındığı yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. TÜİK’in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre Ekim ayında 12 aylık ÜFE artışı yüzde 14,47 oldu. Geçen yıl ÜFE artışı yüzde 3.83 iken, bu yıl yüzde 14.47 ile ÜFE de TÜFE gibi rekor kırdı.

Eğer hükümet, yeniden değerleme oranını ÜFE artışı kadar belirlerse, 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak vergi, ceza ve harçlar şöyle olacak:



Cep telefonlarından alınan Özel iletişim vergisi 47,7 liradan 54,6 liraya;



6 aylık pasaport harcı 115,9 liradan 132,7 liraya;



1 yıllık pasaport harcı 169,5 liradan 194 liraya,



3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 553,4 liradan 633 liraya çıkacak.



B sınıfı ehliyet harcı 418,3 liradan 479 liraya;



Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206,5 liradan 236,4 liraya yükselecek.

Alkol cezası bin lira



Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında uygulanan 876 liralık ceza bin lira olacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası bin 99 liradan bin 258 liraya yükselecek.

Emniyer kemeri takmama cezası

Emniyet kemeri takmayanlara 96.5 lira yerine 110,5 lira ceza kesilecek.

Gürültüsüyle komşusunu rahatsuz eden yanacak

Halka açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezası 203 liradan 232,4 liraya çıkacak.



Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde, ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturan konutlar için ceza 843 liradan 965 liraya yükselecek.

Hükümet yetkisini kullanırsa zam oranı yüzde 22'ye yaklaşacak

Cep telefonları, sabit telefonlar, emlak, çöp vergileri, trafik cezaları, pasaport, ehliyet ve noter harçları gibi bir çok vergi ve harç yüzde yüzde 14,47 oranında zamlanacak. Ancak hükümet bu oranı yüzde 50 artırma yetkisini kullanırsa; zam oranı yüzde 21,7’ye çıkacak.

İşte kalem kalem oranlar: