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YÜKSEK BEDELLE DÜKKAN KİRALAMIŞLAR İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2010 14:43

-YÜKSEK BEDELLE DÜKKAN KİRALAMIŞLAR İSTANBUL (A.A) - 17.09.2010 - Sultanbeyli'de, iş yerinin altından tünel kazarak NATO boru hattından akaryakıt çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan üç kişi, adliyeye sevk edildi.       Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı yetkililerince fark edilerek, Batı Bölge 4. İşletme Müdürlüğünün petrol boru hattında kaçak olduğunun tespit edilerek polise bildirilmesi üzerine, Mehmet T. (23), Taner K. (24) ve Aslı K. gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, Sultanbeyli Adliyesine sevk edildi. Emniyet yetkilileri, yaklaşık 1.5 ay süren takip sonucu petrol boru hattında kaçağın bulunduğu bölgede şüpheli bir kamyonet üzerinden hareketle, aracın Hasanbey Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'ndeki kapalı bir garaja girdiğini tespit etmişti. Garaj ve çevresindeki binayı inceleyen ekipler, buradaki bir dükkanın yüksek bedelle kiralandığını belirlemişti.      Peçete ve temizlik malzemesi satıldığı izlenimi verilmeye çalışılan dükkanda bu şekilde faaliyet gösterilmediğinin anlaşılması üzerine, mahkemeden alınan arama izni doğrultusunda bu adrese baskın düzenlenmiş ve dükkanda yapılan aramalarda, yer altına inen vanalar tespit edilmiş, vanaların bulunduğu düzeneği inceleyen polis, kaçak yakıtın buradan çekildiğini belirlemişti.

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