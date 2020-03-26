Yüksek ateş şikâyetiyle gittiği hastaneden 5 günlük raporla taburcu edildi; yolda Koronavirüs şüphesiyle yakalandı

Denizli'de yüksek ateş şikâyetiyle başvurduğu hastanede reçete yazılarak, 5 günlük iş göremezlik raporu verilerek evine gönderilen vatandaş hastaneden çıktıktan kısa bir süre sonra Koronavirüs şüphelisi olarak peşine düşen polis ve özel sağlık ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yüksek ateş şikâyeti ile Denizli Devlet Hastanesi'ne gelen M.E. isimli şahıs Koronavirüs şüphelisi olarak muayene edildi. Doktor muayenesinin ardından reçete yazılan ve 5 günlük iş göremezlik raporu yazılan şahıs hastaneden taburcu edildi.

Evine gitmek üzere yola koyulan M.E.'yi polis ekipleri yapılan ihbar sonrası Örnek Caddesi üzerinde Koronavirüs şüphelisi olduğu gerekçesiyle durdurdu. Özel tertibatlı sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

M.E.'nin hastanedeki işlemleri devam ediyor. (İHA)