Yüksek Askeri Şura'nın ilk gün çalışmaları tamamlandı

T24- Yüksek Askeri Şura toplantısının ilk gününde Milli Savunma Bakanlığı Adli Müşavirliği'nin haklarında Balyoz davası kapsamında yakalama kararı çıkarılan 11 amiral ve general için hazırladığı rapor değerlendirildi. Erzurum’da görülen Ergenekon davasının bir numaralı sanığı 3. Ordu Kumatanı Saldıray Berk’in de toplantıya katılması dikkat çekti.

'Balyoz Darbe Planı' davasının gölgesinde toplanan şura 4 gün sürecek. Şura kararları 4 Ağustos çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Eğer Şura'da yakalama kararları "gıyabi tutukluluk" olarak değerlendirilmezse, söz konusu 11 ismin terfi durumları mahkeme kararı dikkate alınmadan işleme konulacak.

Şuranın ilk gününde üyeler Anıtkabir'i de ziyaret etti. Şura başkanı Başbakan Erdoğan'ın Misak-ı Milli kulesine giderken heyetle arasına koyduğu mesafe ise dikkat çekti.

Şuranın ilk gün çalışmaları saat 17.20 sularında tamamladı. Cumhurbaşkanı Gül, Şura kararlarıyla birlikte önemli atamalara da imza atacak. 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'in Genelkurmay Başkanı olması bekleniyor. Orgeneral Koşaner, bu görevi 3 yıl yapacak.

Teamüllere uyulursa Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız atanacak. 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak bir diğer isim ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ise görevlerini bir yıl daha sürdürecekler.

Erzincan soruşturmasının sanıkları arasında yer alan Üçüncü Ordu Komutanı Saldıray Berk'in de başka bir göreve atanması bekleniyor.

Şura'da, 134 general ve amiralin terfi ve emekliliklerinin görüşülmesi, 35 civarında general ve amiralin bir üst rütbeye terfi etmesi, 45 albayın da general ve amiral rütbesine yükselmesi bekleniyor.