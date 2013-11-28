Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura kış dönemi toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük ile diğer komuta kademesi katılıyor.

Toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam ediyor. YAŞ üyeleri, Başbakan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Aslanlı Yol'un başında komutanlar tarafından karşılandı.

Şura üyeleri, Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında, üzerinde ''YAŞ üyeleri'' yazan kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk eşliğinde, Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Erdoğan başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, deftere kaydettiklerini sesli olarak okudu.

Başbakan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

''2013 yılı Yüksek Askeri Şura'sı Kış Dönemi çalışmaları vesilesiyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i bir kez daha minnetle anıyoruz.

Türkiye'yi O'nun gösterdiği 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma' hedefi doğrultusunda tüm gücümüzle ve kararlılığımızla çalışmayı sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, O'nun vasiyetini yerine getirmeyi amaçlıyoruz.''