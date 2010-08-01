-YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANDI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplandı. Başbakan Erdoğan, karargaha gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ tarafından karşılandı. YAŞ'ın Ağustos ayı olağan toplantısı, Çakmak Salonu'nda saat 09.45'te başladı. Toplantıya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Emin Murat Bilgel, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler, Genelkurmay İkinci Başkan Yardımcısı Orgeneral Bilgin Balanlı katılıyor. Toplantı öncesinde, basın mensuplarının iki ayrı grup halinde kısa süreli görüntü almasına izin verildi. Şura'da terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınacak. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumları ile TSK'yı ilgilendiren diğer konular da toplantıda görüşülecek. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri, Yüksek Askeri Şura faaliyetleri dışında, özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor. Şura kararlarının 4 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.