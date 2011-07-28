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YÜKSEK ASKERİ ŞURA PAZARTESİ TOPLANIYOR ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 14:42

-YÜKSEK ASKERİ ŞURA PAZARTESİ TOPLANIYOR ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) olağan toplantısı 1-4 Ağustosta Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, YAŞ'ın çalışmalarına pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Şura çalışmaları öncesi gazetecilerin kısa süre görüntü ve fotoğraf almalarına izin verileceği belirtilen açıklamada, YAŞ üyelerinin pazartesi günü saat 11.55'te Anıtkabir'i ziyaret edeceği kaydedildi.

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