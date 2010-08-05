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YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2010 01:20

-YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 04.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar açıklandı. Şura'da, yaş haddinden 30 Ağustos 2010 itibarıyla emekliye ayrılacak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un yerine ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına atama yapılmadı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık'ın yerine 2. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Özel getirildi.  Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu 1. Ordu Komutanlığına atanırken, EDOK Komutanlığına 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk getirildi. Orgeneralliğe yükselenlerden Korgeneral Yalçın Ataman 3. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Servet Yörük ise 2. Ordu Komutanlığına atandı.  Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay ise görevlerini birer yıl daha sürdürecek. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ile diğer general ve amiral atama işlemleri, Yüksek Askeri Şura faaliyetleri dışında özel kanunlarla belirlenen esas ve usullere göre yapılıyor.

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