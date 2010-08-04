Yüksek Askeri Şura çalışmalarını tamamladı

T24- Balyoz davası kapsamında çıkarılan yakalama kararları ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması gündemde olan Org. Hasan Iğsız hakkındaki kovuşturma nedeniyle kilitlenen Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Dördüncü gün çalışmaları komutanların karargahtan ayrılmasıyla fiilen sona ererken şura, tarihinde ilk kez karar alınmadan tamamlanmış oldu. Son gün toplantısına katılmayan Başbakan Erdoğan gün içinde iki kez Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alındı.

Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşüldü..

Bu arada YAŞ'ın dördüncü gün çalışmalarına katılmayan Başbakan Erdoğan, sabah evinden Başbakanlık'taki makamına giderken her zamanki güzergahtan farklı bir güzergah kullanması heyecan yarattı. Erdoğan Genelkurmay Karargahı'nın önünden geçerek makamına gitmesinin ardından Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le buluşarak bir süre görüştü. Başbakanlık Resmi Konutu'nda yapılan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Başbakan Erdoğan Adalet Bakanı ile görüştükten sonra makamında bu kez MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti. Başbakanlık, görüşmenin haftalık olağan görüşme olduğunu açıkladı.

ORG. KOŞANER AYRILDI

Kritik toplantı Genelkurmay Karargahında devam ederken Genelkurmay Başkanlığına gelmesi beklenen Kara Kuvvetleri Org. Işık Koşaner toplantıdan ayrıldı.

Yüksek Askeri Şura kararlarının, tarihinde ilk kez 4. gün öğle saatlerinde kamuoyuna açıklanamayacağı ortaya çıkarken Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan, günlük programlarını değiştirmek zorunda kaldı. 2002’den bu yana gerçekleştirilen YAŞ toplantılarında da ilk 3 gün süren görüşmelerin ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı onayına sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanmıştı.



YAŞ'IN YETKİSİ

Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının atanmalarıyla ilgili olarak YAŞ'ın bir yetkisi bulunmuyor.



Genelkurmay Başkanı, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Cumhurbaşkanı'nca atanıyor. Kuvvet komutanlarının atanma sürecini ise Genelkurmay Başkanı başlatıyor. Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlığına getirilecek isim için hazırlayacağı kararnameyi Milli Savunma Bakanı'na gönderiyor. Milli Savunma Bakanı'nın Başbakan'a sunduğu isim “uygun görülürse” kararname onay için Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Kuvvet komutanlarını atama süreci Cumhurbaşkanı'nın onayıyla tamamlanıyor.





Kuvvet komutanını atama sürecini Genelkurmay Başkanı başlatıyor, ancak Başbakan bu kararnameyi onaylayarak Köşk'e sunmak zorunda değil. Geçmişte bunun örnekleri bulunuyor.







YAŞ'ın tartışılan ismi Org. Hasan Iğsız



1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarında en çok konuşulan isim oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenen Iğsız, YAŞ toplantıları sürerken "İnternet Andıcı"na ilişkin soruşturma kapsamında 18 kişi ile birlikte ifadeye çağrıldı.

Orgeneral Iğsız’ın terfi edilmesi beklenen YAŞ sırasında Savcı Zekeriya Öz tarafından adliye çağrılması tartışmalara yol açtı.

Iğsız'ın adı "Ergenekon" savcılarına gönderilen ihbar mektubu ile de gündeme gelmişti. Mektupta, ‘İrticayla Mücadele Eylem Planı’nın, o dönem Iğsız’ın emri ile Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı öne sürülmüştü.

TÜRKİYE İLE BELÇİKA ARASINDA

Hasan Iğsız, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. 1966 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1967 yılında ise İstihkam Okulu'ndan mezun oldu.

1974 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım komutanlığı yapan Iğsız, 1976 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu.

Iğsız, kurmay subay olarak Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Belçika'da Uluslararası Askeri Karargah Plan Prensipler Dairesi'nde plan subaylığı, Genelkurmay Personel Dairesi'nde general-amiral şube proje subaylığı ve şube müdürlüğü ile Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1993 yılında Tuğgeneralliğe terfi eden ve bu rütbede Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı ve 16. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunan Iğsız, 1997 yılında Tümgeneralliğe terfi etti.

Iğsız, Tümgeneral rütbesiyle Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı, Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı ve Belçika-Mons'da Milli Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2001 yılında Korgeneralliğe terfi eden Iğsız, bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanlığı, 5. Kolordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı görevlerinde bulundu.

2006 yılında Orgeneralliğe terfi ederek 2. Ordu Komutanlığı görevine getirilen Iğsız, 2008 yılında Genelkurmay 2. Başkanı oldu. Orgeneral Iğsız, 30 Ağustos 2009 tarihinde 1. Ordu Komutanlığı'na getirildi.