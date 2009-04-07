'Yukarı Karabağ hiçbir zaman bağımsız olamaz'

Aliyev'den Türkiye'ye Ermenistan resti

Şimdi de Erivan kriz çıkarıyor

Uluslararası destek var

Milli çıkarlarımız önceliklidir

Dağlık Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye'nin Ermenistan sınır kapısını açma ihtimaline kızan Aliyev, İstanbul'da dün başlayan Medeniyetler İttifakı zirvesine gelmeyi reddetmişti. Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın, kısa bir süre içinde sınırların açılması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla sonuçlanması ihtimali, Azerbaycan'la ilişkilerde kriz yarattı. Hatta Aliyev yakın çevresine kendisini "ihanete uğramış" gibi hissetiğini söylemeye başladı.Son olarak, bakanlar ve üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılan danışma toplantısında konuşan Aliyev, "Azerbaycan halkı ve devleti bu işgali (Ermenistan'ın) etnik temizlik siyasetini ve geçici toprak kaybını hiçbir zaman kabul etmeyecektir" dedi.Aliyev, "Topraklarımızdaki geçici işgalin sona erdirilmesi haklı bir gerekçedir. Uluslararası hukuk bunu anlıyor ve destekliyor" diyerek, Ermenistan'ın bu gerçekleri kabul etmesi gerekeceğini ve Karabağ sorununun çözüme kavuşacağını umduklarını söyledi.Barışçı çözümü amaçlayan müzakere sürecinde her zaman yapıcı tutum sergilediklerini ve sürece bağlı kaldıklarını belirten Aliyev, Ermenistan'ın da yapıcı olması gerektiğini vurguladı.Ülkedeki toplumsal ve siyasal gelişmeleri de değerlendiren Aliyev, Azerbaycan'da istikrar olduğunu, 18 Mart'ta yapılan halk oylamasının sonuçlarının halk ile iktidar arasındaki birliğin güçlendiğinin göstergesi olduğunubelirtti.Ülkesinin bağımsız siyaset yürüttüğünü, bu siyasetin milli çıkarlar üzerine kurulduğunu kaydeden Aliyev, "Milli çıkarlarımızın korunması bizim için önceliktir. Bu siyaset bundan sonra da devam ettirilecektir" diye konuştu.Ekonomik gelişmelere de değinen Aliyev, dünyadaki ekonomik krizden dolayı birçok ülkenin ulusal paralarının değerinin azaldığına işaret ederek, Azerbaycan'da bunun yaşanmadığını ve bu krizden en az etkilenen ülke olduklarını ifade etti.Dünyada ekonomik krize rağmen Azerbaycan ekonomisinin giderek daha da güçlendiğini bildiren Aliyev, bu yılın ilk çeyreğinde petrol dışı sektörde yüzde 14 oranında artış görüldüğünü kaydetti.