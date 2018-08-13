'Yukarı adım kuralı' nedir?

Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının yeniden uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda bir üst kademeden açığa satış yapılabilecek.

Uygulama kapsamında bir hissede gerçekleşen son iki fiyattan hangisi yüksekse o fiyattan açığa satış emri yollanabilecek. Böylece alış için pasifte bekleyen emirleri karşılayarak aktiften açığa satış yapılmasının önüne geçilecek.

Açığa satış işlemlerinde 2013'e kadar uygulanan söz konusu yukarı adım kuralı, bu yıl daha önce BIST100 endeksi 100 binin altına gerilediğinde de 9 Mayıs 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 9 Temmuz 2018 tarihine kadar iki ay süreyle uygulanmıştı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "14 Ağustos’tan itibaren BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylar da dahil olmak üzere açığa satış işlemi yapılabilen tüm sıralarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek"