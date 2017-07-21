Yük vinci ile insan taşıdılar, 5 işçi hayatını kaybetti

Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasının çatı kaplamasını yapmak için vinçle çıkartılan 6 işçi, sepet halatının kopması üzerine 10 metre yükseklikten düştü. İşçilerden 5'i hayatını kaybetti, ağır yaralanan bir işçi hastanede.

Normal halat kullanılmış

Evrensel'de yer alan habere göre olay yerinde çekilen fotoğraflardan işçilerin taşındığı vincin ucunda çengel olan yük vinci olduğu görülüyor. İsmini vermek istemeyen iş arkadaşlarının verdiği bilgiye metal bir halat yerine normal bir halat kullanılmış. Ve taşeron işçiler insan için değil yük için yapılmış vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi. Üstelik 6 kişi birden bindirildi. Halat kopunca yaklaşık 10 metreden düşen işçilerden Murat Gümüş ve Cengiz Kutlam, olay yerinde Mustafa Gümüş, Fehmi Kaya ve Faruk Kaya kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Halil Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Bugün Makine Mühendisleri Odası’nın olayın meydana geldiği yerde kazanın gerçekleştiği vinci inceleyecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iş kazasının meydana geldiği Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada inceleme yaptı. 5 işçinin öldüğü 1 işçinin de yaralandığı bölgede bilgi alan Vali Demirtaş, fabrika yöneticileri ve polisten bilgi aldımtan sonra, soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

3 kişi gözaltına alındı

Öte yandan soruşturma kapsamında 3 kişi göz altına alındı. Görevlendirilen bilirkişilerin tespitlerine dayanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaza sırasında vinci kullanan operatör U.P., firma sahibi A.E. ile taşeron firma yetkilisi H.T. gözaltına alındı.

EMEP: Kaza değil, cinayet

Emek Partisi Adana İl Örgütü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan ve 5 işçinin hayatını kaybettiği 1 işçinin de ağır yaralandığı iş cinayeti ile ilgili bir açıklama yaptı.

EMEP Adana İl Başkanı Sevil Aracı, patronların yaşananların iş kazası olduğunu ve işçi hatasından kaynaklandığını söylemelerini ve Çalışma Bakanlığı’nın başlattığı ‘hedef sıfır kaza’ kampanyasının sözde kaldığını eleştirdi. İş cinayetlerinin asıl sebebi patronların kâr artırma hırsı ve maliyetleri düşürme isteği olduğunu ifade eden Aracı, “Bir işte en önce işçinin can güvenliği sağlanmalıdır. İşçinin can güvenliği için bütün önlemler alınmalıdır. Hükümetin tutumu ise adeta patronlara cesaret vermektedir.” dedi

İşçi sağlığı ve iş güvenliği yasası ertelendi

50 kişiden az çalışanı bulunan ve işyerleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında işçi sağlığı düzenlemelerinin AKP hükümeti tarafından 1 yıl daha ertelenmesi iş cinayetlerinin artmasına yol açtığını dile getiren Aracı, şöyle konuştu: “İşçinin ölümünden sorumlu olanlar, işçilerin kanı-canı pahasına, kârına kâr katan şirket yöneticileri/patronlardır. İşçilerin can güvenliği ile ilgili hiçbir önlem almayan, işyerini kontrol etme ve denetleme sorumluluğunu yerine getirmeyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müfettişleridir.”Son olarak iş cinayetlerinin, ‘facia’, ‘kaza’ gibi kavramlarla geçiştirilemeyeceğini söyleyen EMEP “Bu gidişe dur demek için, işçilerin örgütlenmesi ve mücadele etmesi yegâne koşuldur. İnsanca çalışma ve yaşama koşulları ancak işçilerin örgütlü olduğu bir düzende mümkün olabilir.”dedi.