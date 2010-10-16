-YÜK TRENİNİN VAGONLARI RAYDAN ÇIKTI ERZİNCAN (A.A) - 16.10.2010 - Erzincan'ın Kemah ilçesi yakınlarında yük treninin 16 vagonu raydan çıktı. Erzincan Gar Müdürü Şükrü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Erzincan seferini yapan 44036 sefer sayılı yük treninin, Kemah yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle 16 vagonunun raydan çıktığını bildirdi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle Erzincan-Sivas demiryolunun ulaşıma kapandığı belirten Demir, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti. Bu arada, Erzurum Gar Müdürü Ahmet Başar da Erzurum'daki Doğu Ekspres treni yolcularının, demiryolunun ulaşıma kapanması nedeniyle otobüslerle Sivas'a gönderileceğini bildirdi.