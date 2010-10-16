T24 LogoT24 Logo
Gündem

YÜK TRENİNİN VAGONLARI RAYDAN ÇIKTI ERZİNCAN (A.A)

16 Ekim 2010 21:18

-YÜK TRENİNİN VAGONLARI RAYDAN ÇIKTI ERZİNCAN (A.A) - 16.10.2010 - Erzincan'ın Kemah ilçesi yakınlarında yük treninin 16 vagonu raydan çıktı. Erzincan Gar Müdürü Şükrü Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara-Erzincan seferini yapan 44036 sefer sayılı yük treninin, Kemah yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle 16 vagonunun raydan çıktığını bildirdi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle Erzincan-Sivas demiryolunun ulaşıma kapandığı belirten Demir, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti. Bu arada, Erzurum Gar Müdürü Ahmet Başar da Erzurum'daki Doğu Ekspres treni yolcularının, demiryolunun ulaşıma kapanması nedeniyle otobüslerle Sivas'a gönderileceğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24