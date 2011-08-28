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Yük treni raydan çıktı ÇAYCUMA (A.A)

28 Ağustos 2011 21:53

-Yük treni raydan çıktı ÇAYCUMA (A.A) - 28.08.2011 - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, boş yük treninin 10 vagonunun raydan çıkması nedeniyle demiryolu ulaşıma kapandı. Makinist Aslan Uzun idaresindeki 24810 sefer sayılı boş yük treninin, Derecikören köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle 44 vagonundan 10'u raydan çıktı. Çatalağzı beldesinden yüklediği kömürü Karabük'e boşaltmasının ardından dönüş yaptığı öğrenilen trenin vagonlardan bir kısmı demiryolu hattı yakınındaki bir evin bahçesinin önüne kadar sürüklendi. Rayların kırıldığı güzergahta, Zonguldak-Karabük demiryolu hattı ulaşıma kapandı. Ölen ya da yaralanan olmadığı bildirilen kazada, demiryolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.  Güzergahta bir hafta önce Alman firması tarafından raylarda ses giderme ve onarım çalışması yapıldığı öğrenildi.

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