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YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A)

19 Haziran 2011 15:40

-YÜK TRENİ RAYDAN ÇIKARAK DEVRİLDİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 19.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, demir cevheri yüklü tren raydan çıkarak devrildi. Edinilen bilgiye göre, Sivas-Emirdağ ile Hatay-Dörtyol arasında sefer yapan Ergün Altun ve Hüseyin İnal idaresindeki 53295 sefer sayılı demir cevheri yüklü trenin 8 vagonu, gece 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Ceceli köyü yakınlarında raydan çıkarak devrildi. Ölen ve yaralananın olmadığı kaza sonrasında bölgeye gelen Türkoğlu ilçe jandarma ekipleri, güvenlik tedbirleri aldı ve kapanan demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar başlatıldı.  Yetkililer, kaza sonrasında zarar gören rayları tamir etmek ve devrilen vagonları kaldırarak demiryolunu yeniden ulaşıma açmak için başlatılan çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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