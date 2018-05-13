T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yük treni ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan otomobil, raylardan çıkıp, yola savruldu

13 Mayıs 2018 17:03

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, hemzemin geçitte, yük treniyle çarpışan otomobil, raylardan çıkıp, yola savruldu. Kazada sürücü ile otomobildeki kardeşi yaralandı. 
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Palu ilçesinde meydana geldi. Yunus Bağcı, kullandığı 27 TB 164 plakalı otomobil ile hemzemin geçitten bariyerlerin kapalı olmasına rağmen geçmeye çalışırken, Elazığ ve Bingöl arasında giden, 53516 sefer sayılı yük trenine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, raylardan yola savruldu. Kazada sürücü Yunus Bağcı ile otomobildeki kardeşi Ömer Bağcı yaralandı. Yaralı kardeşler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Palu Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erkan BAYELAZIĞ DHAELAZIĞBağcıTBElazığBingölKazadaYaralıDevlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24