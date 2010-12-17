-YÜK GEMİSİ KAYALIKLARA ÇARPTI ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - Antalya'da fırtınaya yakalanan Bolivya bandıralı 5 bin 91 gros tonluk Sea Bright adlı kuru yük gemisi, şehir merkezindeki Yavuz Özcan Parkı kıyısındaki falez kayalıklarına çarparak yan yattı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yük almak üzere Antalya'ya geldiği bildirilen ve boş olan kuru yük gemisi şiddetli yağış ve fırtınada sürüklenerek, falezlere çarptı ve yan yattı. Gemiden yapılan acil çağrı üzerine çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye giderek, kurtarma çalışması başlattı.Gemideki 18 personelden 10 kadarının kurtarıldığı, Atatürk Devlet ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi. Bu arada çarpmanın hemen ardından bir gemicinin denize atladığı, bu gemicinin akıbeti hakkında bilgi alınamadığı kaydedildi. Denize atlayan gemicinin kurtarılanlar arasında olup olmadığı araştırılıyor. GEMİCİLER TEDAVİ ALTINA ALINDI Antalya'da şiddetli fırtınaya yakalanarak, falez kayalıklarına çarpan gemiden kurtarma çalışmasının tamamlandığı öğrenildi. 16'sı Mısır, 2'si Suriye uyruklu gemiciler kurtarılarak, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaleiçi Yat Limanı yakınındaki Yavuz Özcan Parkı hizasındaki falez kayalıklarına çarparak yan yatan geminin kayalar arasına sıkıştığı belirtiliyor. Olay bölgesindeki kurtarma çalışmaları sona erdirilirken, kayıp olduğu sanılan gemicinin akıbeti hakkında bilgi alınamadığı, geminin aşçısı olduğu sanılan bu gemicinin kurtarılanlar arasında olup olmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi. Kimliği öğrenilemeyen gemi kaptanının ise, yan yatan gemiyi terk etmediği de ifade edildi.Bu arada Antalya Körfezi'ndeki şiddetli fırtınadan korunmak üzere çok sayıda yük gemisinin Antalya Limanı ile küçük koylara sığındıkları, Antalya Limanı'nda yeni bir geminin girebileceği yer kalmadığı bildirildi. Şiddetli fırtınanın yanı sıra dev dalgaların liman içerisindeki gemilerin halatlarında da hasara yol açtığı, gemilerin halatlarının sağlamlaştırılması için sürekli çalışma yapıldığı öğrenildi. 13 KİŞİ ATLAYARAK KURTULDU Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, Antalya'da fırtınaya yakalanan Bolivya bandıralı 5 bin 91 gros tonluk Sea Bright adlı kuru yük gemisindeki personelden 13'ünün geminin karaya vurduğu ilk anda denize atlayarak kurtulduğunu, 4 kişinin de itfaiye ekiplerince kurtarıldığını söyledi Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir merkezindeki Yavuz Özcan Parkı kıyısındaki falez kayalıklarına çarparak yan yatan kuru yük gemisi personelinden aldıkları bilgiye göre, gemide 16'sı Mısır ve 2'si Suriye uyruklu 18 personel bulunduğunu söyledi. Bilgileri gemi personelinden sadece tercüman vasıtasıyla alabildiklerini dile getiren Pehlivan, ''Karaya vurdukları an atlayarak kurtulan 13 kişi var. Bir kişi suya düşmüş. Kayıp bir kişi var. Gemide mahsur kalan 4 kişi vardı. Onlar halatlarla, itfaiye ekiplerince kurtarıldı'' dedi. Pehlivan, bilgilerin kesin olmadığını da sözlerine ekledi. Bu arada, geminin çarpmasıyla birlikte yakıt deposunun hasar gördüğü ve yakıtın denize yayıldığı kaydedildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen gemi personelinden birinin ayağının kırıldığı, personelin sağlık durumunun genellikle iyi olduğu ifade edildi.Gemi personelinin tedavilerinin tamamlanmasıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadelerinin alınacağı bildirildi. BİR YÜK GEMİSİNİN DAHA KARAYA OTURDUĞU İHBAR EDİLDİ Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle şehir merkezi yakınında falez kayalıklara çarparak yan yatan Bolivya bandıralı Sea Bright kuru yük gemisinden sonra, bir başka geminin daha olumsuz hava koşulları yüzünden Kumluca ilçesi Adrasan koyunda karaya oturduğu ihbarının geldiği öğrenildi. Bandırası henüz belirlenemeyen ''Rant'' isimli yük gemisi şiddetli fırtına yüzünden sürüklenerek, Adrasan Koyu'nda kayalıklara oturdu. Gemi kaptanının Sahil radyo aracılığıyla Sahil Güvenlik ve bölgedeki liman başkanlıklarına telsiz anonsu yaparak, yardım istediği belirtiliyor.İhbar üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı denizden, jandarma da karadan çalışma yapmak üzere bölgeye hareket etti. Fırtına nedeniyle Adrasan ve çevresinde elektriklerin kesik olduğu, bir çok baz istasyonunda da elektrik enerjisi bulunmadığından haberleşmede sorun yaşandığı, dolayısıyla sağlıklı haber alınması konusunda sıkıntı yaşandığı öğrenildi. GEMİNİN AŞÇISI KAYIP Yavuz Özcan Parkı falez kayalıklarına çarparak yan yatan gemi personelinin kimlikleri belirlendi.Kaza anında denize atladığı veya düştüğü kaydedilen geminin aşçısı Kotb Abd Lah Mohamed Hoseen'ın (47), bulunması için çalışmalara devam ediliyor. Gemiyi terk etmeyeceğini bildiren gemi kaptanı Galal Ahmed Mohamed Gad (57) ile denizcilerden Shokry Mohamed Ali Hassan'ın (50) halen gemide oldukları ve kurtarma operasyonuna başlandığı öğrenildi. Atatürk Devlet ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan gemicilerin isimleri de şöyle: Mısır uyruklu ikinci Kaptan Galal Moustafa Khalefa (39), üçüncü Kaptan Hamdy Metwaly Mohamed Tantawy (48), Sabry Ragab Elsayed Shehata (39), Bakr Hassan Ali Elfalah (57), Mohamed Adel Mohamed Abd Elhameed (22), Shokry Mohamed Ali Hassan (50), Kareem Mohamed Gaber Mohamed (22), Magdy Ali Mohamed Ali Hamouda (32), Ibrahim Sedeek Adel Awas (29), Yasser Ahmed Mahmoud Ahmed Wasfy (40), Seleem Ahmed Mohamed (28), Kereem Saleh El Sawy Ahmed (24), Ibrahim El Sayed Ibrahim Abd El Lateef (33) ve Amr Mohamed Abd Elmohsen Abd Elrahman (23).Suriye uyruklu Abdallah Mohamad Tanbouk (56) ve Basel Abd Elhady Elgendy (27).GEMİDE KALAN KAPTAN İLE GEMİCİ HALATLA ÇEKİLDİ Antalya'da şiddetli fırtına yüzünden sürüklenen ve Yavuz Özcan Parkı falez kayalıklarına çarparak yan yatan kuru yük gemisinin kaptanı ve bir gemici halatla karaya çekilerek kurtarıldı.Gemicileri kurtarmak üzere bölgeye önce Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter geldi. Bir kaç kez gemiye sorti yapan helikopterdeki personelin gemiye inme girişimi, şiddetli fırtına yüzünden başarısızlıkla sonuçlandı.Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma ekipleri, gemide kalan Kaptan Galal Ahmed Mohamed Gad (57) ile denizcilerden Shokry Mohamed Ali Hassan'ın (50) kurtarılması için operasyon başlattı.Gemiye halat atılmasından sonra bir görevli gemiye çıkarak, denizcileri birer birer halatla karaya çıkarmayı başardı. Karaya çıkan gemicilerin sağlıklarının iyi olduğu gözlendi. Bu arada gemiden atlarken kayalıklara çarparak düştüğü bildirilen gemi aşçısı henüz bulunamadı.