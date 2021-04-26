Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınlarında makine arızası yapan Croatia adlı 100 metre boyunda demir çelik yüklü gemiye Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.

Dolmabahçe Sarayı önüne kadar gelen gemi, Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 adlı römorkörler eşliğinde Marmara Denizi yönünde yüzdürülerek, güvenli bölgeye götürülüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde arızalanan Croatia isimli gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Boğazda seyir halindeki Croatia isimli 100 metre boyundaki demir çelik yüklü gemiden bugün saat 22.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkiinde makine arızası bildirilmiştir. Söz konusu bildirim üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma-8 ve Kurtarma-12 isimli römorkörler ivedilikle yönlendirilerek, gemi Ahırkapı demir bölgesine çekilmektedir. Alınan ilk bilgilere göre olayda deniz ve çevre kirliliğine yönelik herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir” denildi.