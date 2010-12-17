-YÜK GEMİLERİNDE KURTARMA TAMAM ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle kayalıklara çarparak yan yatan Bolivya bandıralı iki yük gemisinde kurtarma çalışmasının tamamlandığı bildirildi. Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya ili Kaleiçi mevkisinde Bolivya bayraklı Sea Bright isimli geminin fırtına nedeniyle sürüklenerek kayalıklara çarptığı ve acil yardım talebinde bulunduğu belirtildi. Gemide 18 personelin (16 Mısır-2 Suriye uyruklu) bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede hüküm süren ağır hava koşulları nedeniyle gemiye havadan ve denizden müdahale edilemediği kaydedildi. Karadan yapılan müdahaleler neticesinde, 17 personelin emniyetle gemiden alınarak çeşitli hastanelere sevk edildiği vurgulanırken, denize düştüğü belirtilen bir personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi. Açıklamada, Antalya ili Kemer ilçesi Adrasan koyunda da hava muhalefeti nedeniyle sürüklenerek kayalıklara çarpan Bolivya bayraklı RAND isimli diğer gemiden de acil yardım talebi alındığı ve gemide bulunan 9 personel (8 Suriyeli-1 Türk) için kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi. Bölgede hüküm süren ağır hava ve deniz şartlarından dolayı bölgeye denizden araç sevk edilemediği ifade edilen açıklamada, karadan olay yerine ulaşan Jandarma ekiplerinin ise bölgenin sarp olmasından dolayı yardım ulaştıramadığı kaydedildi. Dalaman Hava Üssü'nden kalkan Cougar tipi helikopterin kaza yerine ulaşarak, 9 personeli aldığı bildirildi. -KEMER'DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ- Fırtına ve yağış, Antalya'nın ilçelerinde gece etkili oldu. Kemer'de fırtınadan ağaçlar ve tabelalar devrildi, Akseki'de yağış nedeniyle Devlet Hastanesinin bahçesini su bastı. Antalya ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına, ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi. Kemer'de çok sayıda ağaç, fırtına nedeniyle devrilirken, bazı reklam panoları yerlerinden söküldü. Ayışığı Parkı'nda da ağacın devrilmesi sonucu bir iş yeri hasar gördü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. -AKSEKİ'DE YAĞIŞ- Akseki'de de şiddetli yağış sonucu Devlet Hastanesinin bahçesini su bastı. Akseki Belediyesi Fen İşleri ekipleri, mahallelerde tıkanan menfez ve kanalları açarken, bir yandan da gece etkili olan fırtına dolayısıyla kopan dalları topluyor. Bu arada, Akseki Kaymakamı Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı Mehmet Gölcü, Akseki Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Gölcü, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle felaket yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Şu ana kadar ev ve iş yeri su baskını ihbarı gelmediğini ifade eden Gölcü, ekiplerin mahalleleri dolaşarak tıkanan su kanallarını açma çalışmaları yaptıklarını söyledi. -KAYSERİ-ERCİYES KARAYOLU ULAŞIMA KAPALI Kayseri-Erciyes karayolu, dünden beri süren tipi nedeniyle hala ulaşıma kapalı bulunuyor. Kayseri-Erciyes karayolunun Hisarcık-Erciyes bölümü, aşırı tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Tipinin aralıklarla devam ettiği, bu yüznden yolun trafiğe açılması çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, araçların Hisarcık mahallesiyle Hacılar ilçesinden Erciyes yönüne gitmelerine izin verilmediğini, yolun ulaşıma kapatıldığını bildirdi. Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı 5 köy ve 10 mezrada kapalı olan yolları açmak için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. -ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI 85 SANTİMETRE- Kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığı bildirildi. ''Oteller Bölgesi''ndeki kar kalınlığı 85 santimetreyi buldu. Sıcaklığın eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, görüş mesafesi kar yağışı ve sis yüzünden zaman zaman 50 metreye kadar düşüyor. Uludağ'da kar yağışının gün boyunca sürmesi bekleniyor.