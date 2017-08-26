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Yük asansörüne sıkışan kadın işçi öldü

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon),(DHA) - TRABZON’un Akçaabat İlçesi'nde tatlı imalathanesinde çalışan 39 yaşındaki Emine Demirci yük asansörünün kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2017 21:46

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon),(DHA) - TRABZON’un Akçaabat İlçesi\'nde tatlı imalathanesinde çalışan 39 yaşındaki Emine Demirci yük asansörünün kabini ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.
Olay Söğütlü Mahallesi’ndeki tatlı imalathanesinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Burada  çalışan 3 işçi depoda bulunan tatlı malzemelerini yük asansörüne yerleştirerek bir üst kata taşımak istedi. Yük asansörü bir süre hareket ettikten sonra aniden arızalandı. Arıza sonrası 2 işçi asansörden atlayarak kurtulurken, Emine Demirci ise asansöründen aniden hareket etmesiyle çıkmaya çalıştığı asansör kabini ile duvar arasında sıkıştı.
Olay sonrası işyerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde  Emine Demirci’nin öldüğü belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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