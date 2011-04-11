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'Yuh' çeken Vali Yardımcısı Borazan'ın şok fotoğrafı

Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan'ın fotoğrafı internette hızla yayılıyor.

11 Nisan 2011 03:00

T24-YGS'yi protesto eden öğrencilere "yuh" çeken Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan'ın Üsküp'e yaptığı ziyaret sırasında çekildiği öne sürülen bir fotoğrafı internette hızla yayılıyor.




"Yuh"lama eyleminin ardından protesto edilen Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan, fotoğrafta vitrin mankenlerinden birinin kalçasını, birinin de göğsünü tutarken görünüyor.

İddiaya göre bu fotoğraf Borazan'ın Facebook sayfasında yer alıyor.

Dün YGS'deki şifre iddialarını protesto için yürüyüş düzenleyen grubu tesadüfen gören Antalya Vali Yardımcısı Metin Borazan'ın elindeki fotoğraf makinesi ile bir süre grubun resimlerini çektikten sonra "Yuh" diye bağırmıştı.

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