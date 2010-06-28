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Yudhoyono TBMM'de konuşacak

Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, TBMM Genel Kurulu'nda yarın yapacağı konuşma ile TBMM'de konuşan 32. yabancı devlet adamı olacak.

28 Haziran 2010 03:00

T24- Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, yarın TBMM Genel Kurulu'nda konuşacak. Yudhoyono,  TBMM'de konuşan 32. yabancı devlet adamı olacak.

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, yarın TBMM'yi ziyaret edecek. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile görüşecek olan konuk cumhurbaşkanı daha sonra Genel Kurul'da milletvekillerine hitap edecek.     


Endonezya Cumhurbaşkanı Susilo Bambang Yudhoyono, TBMM Genel Kurulunda konuşan 32. yabancı devlet adamı olacak.     


TBMM Genel Kurulunda, bugüne kadar 31 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ya da parlamento başkanları konuştu. Mecliste en fazla konuşan lider olan KKTC'nin Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 7 kez TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Azerbaycan'ın eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev ise 3 kez milletvekillerine seslendi.


Genel Kurulda, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas aynı gün konuşan iki lider olmuştu. ABD Başkanı Barack Obama da TBMM'de konuşan liderler arasında yer alıyor. 


Milletvekillerine en son Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hitap etmişti.         


MECLİSTE KONUŞAN KONUK DEVLET ADAMLARI


Milletvekillerine hitap eden yabancı devlet adamları şunlar:     
-Federal Almanya Meclis Başkanı Gerstenmaier (1964)     
-SSCB Parlamento Kurulu Başkanı Nikolay Podgorni (1965)     
-Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba (1965)     
-Kazakistan Yüksek Şurası Başkanı Serikbolsun Abdildin (1992)     
-Bosna-Hersek Başbakan Yardımcısı Muhammet Cengiç (1992)     
-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey (1992)     
-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş (1993, 1997, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004)     
-Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev (1994, 1997 ve 2001)     
-Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Askar Akayev (1994)     
-Gürcistan Devlet Başkanı Eduard Şevardnadze (1996)     
-Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constanstinescu (1997)     
-Bulgaristan Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov (1997)     
-Arnavutluk Cumhurbaşkanı Recep Meydani (1998)     
-Hindistan Meclis Başkanı G.M.C Balayogi (1998)     
-ABD Başkanı Bill Clinton (1999)     
-Ürdün Kralı Abdullah Bin Al Huseyin (2000)     
-Polonya Cumhurbaşkanı Aleksandr Kwasniewski (2000)     
-Türkmenistan Meclis Başkanı Sahad Muradov (2000)     
-Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma (2000)     
-AB Komisyonu Başkanı Romano Prodi (2004)     
-Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref (2004)     
-Avrupa Parlamentosu Başkanı Pat Cox (2004)     
-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (2004, 2008)     
-Avrupa Parlamentosu Başkanı Josep Borell (2004)     
-AB Komisyonu Parlamenterler Meclisi Başkanı Bene Uanderlinden (2005)     
-İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres (2007)     
-Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas (2007)     
-AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso (2008)     
-ABD Başkanı Barack Obama (6 Nisan 2009)     
-Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva (12 Mayıs 2009)
-Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev (22 Ekim 2009)

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