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'Yücel yalan söylüyor, bana bizzat anlattı, Özkök 'elimizde belgelerin var' demiş'

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in danışmanlığını yapan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel'in, 28 Şubat’ta medya şantajıyla istifa ettirildiği iddialarıyla ilgili konuştu.

03 Mart 2012 11:24

 

 
T24 - Gazeteci Can Ataklı’nın “Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, 28 Şubat’ta medya şantajıyla istifa ettirildi” iddiası medyayı karıştırdı. Hürriyet gazetesinin sahibi Aydın Doğan ve yazar Ertuğrul Özkök iddiayı yalanlarken, Bahattin Yücel, “Şantaj iddiasını duydum ama Özkök elimde belge yok dedi” açıklamasını yaptı. Ancak dönemin Başbakanı Tansu Çiller’in danışmanlığını yapan gazeteci Memduh Bayraktaroğlu’nun açıklamaları tartışmayı yeniden alevlendirdi. Bayraktaroğlu, “Bahattin Yücel bana nasıl istifa ettiğini bizzat anlattı. Özkök’le görüşmeleri şimdi anlattığı gibi değil” dedi.
 
Bayraktaroğlu'nun Taraf gazetesine yaptığı açıklamalar şöyle:
 

'Bizim çocuklar belge bulmuş'

 
Yücel’in istifasından yaklaşık iki yıl sonra 1999 yılında Baltalimanı’nda bir yemekte bu konunun gündeme geldiğini belirten Bayraktaroğlu, Yücel’in, Özkök’le görüşmesini çok farklı bir şekilde anlattığını söyledi. Yemekte Özer Çiller, Ömer Çavuşoğlu gibi isimlerin de bulunduğunu ifade eden Bayraktaroğlu şunları söyledi: “Bir sohbet esnasında Bahattin Yücel, Ertuğrul Özkök’le bir görüşmesini anlattı. Bu görüşmede Özkök, Bahattin Yücel’e Can Ataklı’nın açıkladığı gibi bir takım yolsuzluk belgelerinden bahsediyor. Ama şakaya vurarak söylüyor. ‘Bizim çocuklar seninle ilgili bir takım belgeler bulmuş ama ben inanmadım. Bahattin öyle şey yapmaz dedim. Merak etme ben bu gazetenin başında olduğum sürece seninle ilgili böyle bir haber çıkmaz’ demiş. Bunu o yemekte Bahattin Yücel bizzat söyledi.”
 
Bu arada HAS Parti, 28 Şubat’ın İstanbul sorumluları ve aralarında Ertuğrul Özkök, Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Ali Kırca, Sedat Ergin, Zafer Mutlu, Fikret Bila’nın da bulunduğu bir grup gazeteci hakkında İstanbul Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
 

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Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücelbaşbakan tansu çillerAydın DoğanErtuğrul Özkök

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