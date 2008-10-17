Yücel İldiz Orduspor'da

Bank Asya 1. Lig takımlarından Orduspor'da, kulüp başkanı Şükrü Bodur, ''Yeni göreve gelmiş bir yönetim olarak ilk işimiz teknik direktör Yücel İldiz'i takımın başına getirmek oldu'' dedi.



Bodur, Orduspor Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz ile düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce yapılan olağanüstü kongre sonrası, genel kurul delegeleri tarafından yeniden kulüp başkanlığına seçilmesinden dolayı, bütün genel kurul üyelerine teşekkür ettiğini belirtti.



Yönetim olarak ilk işlerinin teknik direktörlüğe Yücel İldiz'i getirmek olduğunu anlatan Bodur, ''Orduspor'un zaman kaybetmeye ihtiyacı olmadığı için çok hızlı hareket etmemiz gerekiyordu. Yönetim kurulu üyelerim ile teker teker yaptığım görüşmeler neticesinde, Yücel İldiz hocamız ile anlaşmaya vardık. Bilindiği gibi İldiz ile daha önce de çalıştık ve önemli başarılar elde ederek rekorlar kırdık. Bu zaman zarfında bir ara verdi, şimdi yine bir aradayız. Açıkçası benim yol arkadaşım. Bu sezon da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum'' dedi.



Teknik direktör Yücel İldiz de yeniden Ordu'da, Orduspor da olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu kaydederek, ''Geçmişte herkes biliyor ki, bütün Ordulular ile birlikte burada önemli başarıla imza attık. Ancak tabii ki şimdi çok zorlu bir dönemde takımın başına geldik. Bu uzun yolda yine bütün Ordulular ile birlikte önemli başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Allah utandırmasın'' diye konuştu.



Yönetim kurulu



Genel kurulda bulunmadığı için yönetim kurulu listesini oluşturmak için divan kurulu tarafından kendisine bir haftalık süre verildiğini ve oluşturduğu listeyi bugün itibarı ile kamuoyu ile paylaştığını ifade eden Bodur, ''Divan kurulu tarafından bana verilen bir haftalık süre geçtiğimiz cuma günü itibarı ile dolmuştu. Ancak o bir haftalık süre içinde tam olarak yönetim kurulu listemi oluşturamadığım için, bugün açıklamak durumunda kaldım'' dedi.



Bodur'un yönetim kurulu listesi "İdris Altınel, Cafer Hazar Ateş, Zeki Aydın, Şirin Çiçek, Mehmet Gürses, Cem Gürsoy, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kalafat, Ender Kırca, Bahtiyar Köksal, Cavit Köksal, Ömür Köleoğlu, Cengiz Okur, Salih Zehni Poyraz, Murat Cem Sadıkoğlu, İzzet Ferit Şahin, Hakan Şen, Doç. Dr. Nedim Türkmen, Deniz Yüzer, Sinan Yüzer" isimlerinden oluşuyor.

