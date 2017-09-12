"Yüce Divan'da yargılanmalı" demişti: Bahçeli'den hükümete Çağlayan desteği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD’de açılan dava ve tutuklama kararına karşı hükümete destek verirken; MHP, TBMM Soruşturma Komisyonu raporuna verdiği muhalefet şerhinde Çağlayan’ın Rıza Sarraf’tan yüksek miktarda maddi kazanç sağlamak, “resmi belgede sahtecilik, rüşvet, nüfuz ticareti ve görevi kötüye kullanmak”tan Yüce Divan’a sevkini istemişti. Şerhte, Çağlayan’ın Sarraf’tan aldığı rüşvet miktarları da tek tek sıralanmıştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, Çağlayan hakkında ABD’deki tutuklama kararının anımsatılması üzerine “ABD, Türkiye ile dost ve müttefik ilişkisinin çok çok ötesinde Türkiye aleyhine gelişebilecek olaylara sebebiyet veren bir tavır ve politika izliyor. Öyle bir politikanın içerisinde değişik unsurları uyandırma arzusu da taşıyabilir. O konuda bilgi sahibi değiliz. Fakat ABD ve Almanya, buna benzer ülkeler bir anlamıyla Türkiye’nin geleceğini karartabilecek politikaları izlemeyi alışkanlık haline getirdi. Amaçlarının ne olduğu tahmin ediliyor ve Türkiye onlara müsaade etmeyecektir” dedi. Oysa MHP, 4 eski bakanla ilgili kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’nun aklama yönündeki raporuna muhalefet şerhi vermişti, Şerhte şöyle denmişti:

* Çağlayan yöneticiliğinde Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya, Mustafa Behçet ve oğlu Salih Kaan Çağlayan’dan oluşan bu grupların Rıza Sarraf’a menfaat karşılığı çeşitli imtiyazlar sağladığı,

* Gana’dan kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 1.5 ton altın ile ilgili idari ve adli soruşturmaların engellendiği ve altınların Dubai’ye gidişi ve girişi sağlandığı,

* Rıza Sarraf tarafından şirket hesabına gelen paraların (döviz veya Türk parası) yüzde 0.4 ve yüzde 0.5’inin Çağlayan’a ödendiği, l Rıza Sarraf tarafından Çağlayan’a değişik tarihlerde 32 milyon 53 bin euro, 6 milyon 766 bin 750 dolar ve 3 milyon 460 bin TL verildiği,

* Rıza Sarraf tarafından Çağlayan’a 300 bin İsviçre Frangı (700 bin TL) değerinde saat verildiği,

* Çağlayan’ın 106 bin 400 TL değerindeki piyano’nun mal bildiriminde bulunulmadığı,

* Çağlayan’ın, bakanlık görevi süresince şahsi ve birinci derecedeki yakınlarının banka hesaplarında büyük miktarda (döviz, Türk Lirası) hareketlerinin olduğu ve bu konudaki yazılı ve sözlü savunmalarında tutarsızlıklar olduğu,

* Çağlayan’ın bakanlık görevi süresince şahsi ve birinci derecedeki yakınlarının menkul ve gayrimenkullerinde büyük artışlar olduğu, bu konudaki yazılı ve sözlü savunmalarında tutarsızlıklar olduğu,

* Çağlayan’ın Türk Ceza Yasası’nın 204. maddesi ‘resmi belgede sahtecilik’, 252. maddesi ‘rüşvet’, 255. maddesine göre ‘nüfuz ticareti’, 257. maddesine göre ‘görevi kötüye kullanmak’tan Yüce Divan’a sevki gerekmektedir.

''Gideceği tek yer Yüce Divan"

MHP lideri Bahçeli, 7 Haziran 2015 seçimlerinin ardından koalisyon görüşmeleriyle ilgili olarak “Çözülme süreci kapsamında bizim hükümet ortağı olmamız bir defa kendimizi inkârdır. İkinci olarak 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk karanlığının üzerine tavizsiz şekilde gidilmelidir. Bu konuda hiç kimse ayrıcalıklı görülmemelidir. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması tekrar açılmalı, ucu kime dayanırsa dayansın, hukuk kimi hedefine alırsa alsın tam bir arınma, tam bir mıntıka temizliği yapılmalıdır. Mesele sadece 4 eski bakanın Yüce Divan’a gönderilmesiyle sınırlı olmayacaktır” demişti.

Saatin yazısını MHP duyurdu

Çağlayan’ın 700 bin TL değerindeki saatin parasını Sarraf’a elden verdiğine ilişkin bir otelin antetli kâğıda yazılı belgesi, MHP’nin muhalefet şerhine koyduğu ek belgeler sayesinde ortaya çıkmıştı. Çağlayan’ın komisyona gönderdiği yanıtlar arasında yer alan otel antetli kâğıdın fotokopisinde Sarraf’ın el yazısıyla “Saat bedeli olan 240 bin euroyu Zafer Çağlayan’dan teslim aldım” ifadesi yer almıştı.

MHP: Erdoğan biliyordu

Yine MHP’nin muhalefet şerhinde, MİT’in Sarraf’ın ilişkileri konusunda dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ı uyardığı vurgulanarak, şöyle dendi: “Bebek Zencani ile ilişkili olan ve Türk vatandaşlığına geçen Sarraf’ın Türkiye’deki faaliyetleri MASAK, MİT ve Emniyet birimleri tarafından takip edilmiştir. MİT’in çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler o dönemde Başbakan olan Tayyip Erdoğan’a rapor olarak 2013 yılının Mart ayında 45650928 sayılı yazı ile bildirilmiştir. MİT’in bu yazısı, Başbakan Erdoğan’ın bilgisi dahilindedir.”

Bahçeli’ye bir istifa şoku daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, eski Özel Kalem Müdürü Ömer Karakaş partisinden istifa etti. 4 yıl Alparslan Türkeş’in Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan Karakaş, 1997-2011 arasında ise Bahçeli’nin özel kalem müdürlüğünü yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulmak üzere Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na dilekçe veren Karakaş’ın Meral Akşener’in yeni kurulacak partisine katılacağı iddia edildi.