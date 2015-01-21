'Yüce Divan'da oy kupasının içinden 50 lira çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda dört eski dört bakan ile ilgili yapılan Yüce Divan oylaması renkli görüntülere sahne oldu. Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oylamasında oy kupasının içinden 50 lira çıktığını belirterek, paranın Hazine'ye irat kaydedileceğini söyledi.

Bunun üzerine bazı muhalefet milletvekilleri espri yaparken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal parayı kendisinin koyduğunu belirterek, "ihtiyaçları vardır diye" ifadesini kullandı.