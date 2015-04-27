Yüce Divan'da oturma düzeni değişti

Anayasa Mahkemesi'nin 53. yıldönümünde Yüce Divan salonunda yapılan değişiklikler dikkat çekti.

Yeni Anayasa Mahkemesi binasındaki Yüce Divan salonunda üyelerin salonun en tepesinde oturdukları düzen değişti. AYM üyelerinin eski düzene göre artık daha alçak bir seviyede oturdukları görüldü.

Danıştay eski Başkanı: Gökten Hz. İsa iniyor sandım...

Anayasa Mahkemesi salonunun eski halinde, Mahkeme üyelerinin yukarıda oturmasına, Danıştay eski Başkanı Hüseyin Karakullukçu, esprili bir dille tepki göstermişti. Karakullukçu, halen Danıştay Başkanı iken, 10 Mayıs 2013'te yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan Salonu'nda yapılan kuruluş yıl dönümü töreninde "yükseklerden bir tıkırtı" duyduğunu anlatmış ve şöyle demişti.

Eyvah Hazreti İsa gökten iniyor herhalde dedim. Başkanıma sordum, 'Onların tarzı öyle, burada oturuyorlar. Burası duruşma salonu' dedi. Biz de böyle bir uygulama yok. Gökte olanlar düşünsünler" demişti.