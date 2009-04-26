Yüce Divan salonunda tartışma!

Anayasa Mahkemesi’nin yeni binasında yer alan Yüce Divan salonunda savcılara avukatlarla aynı seviyede yer ayrılmasına Yargıtay’dan itiraz geldi.



Vatan’dan Kemal Göktaş’ın haberine göre, savcıların, mahkeme heyetinin yanında ve avukatlardan daha yukarda oturmaları hukuk camiasının yıllardır üzerinde tartıştığı bir konu. Avukatlar arasında “marangoz hatası” şeklinde esprili yorumlara yol açan bu oturma düzeni mahkemelerde uygulanıyor. Avukatların yıllardır süren itirazları ise ilk meyvesini Anayasa Mahkemesi’nin yeni binasındaki Yüce Divan salonunda verdi. Salonda yapılan oturma düzeninde savcıların oturacağı yer avukatların tam karşısında ve aynı seviyede yer aldı.



Başsavcılık memnun olmadı



Bu duruma ilk itiraz ise Yüce Divan’da savcılık makamını temsil eden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden geldi. Yetkililer, ileride yapılacak bir Yüce Divan davasında konunun gündeme gelebileceğini ve yeni oturma düzenine itiraz edebileceklerini belirttiler. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ise Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü resepsiyonunda gazetecilerin sorusu üzerine, savcıların mahkeme heyetinin yanında ve avukatların yukarısında oturmasını şu sözlerle savundu:



“Savcı devleti temsil eder”



“Bizce savcıyla mahkeme heyetinin aynı seviyede, yan yana olmasında bir sakınca yok. Bizim sistemimizde savcılık sadece sanığın aleyhine olan hususları değil lehine olan hususları da mahkemeye sunmak zorunda. Anglo-Sakson hukuk sisteminde savcı sadece sanığın aleyhine olan hususları ileri sürebilir. Avrupa ülkelerinde de çoğunlukla durum budur. Örneğin Polonya’da Adalet Bakanı aynı zamanda ülkenin Başsavcısı konumunda. Bizde ise durum farklı. Bakın, bizdeki savcılar ’Cumhuriyet Savcısı’dır. Yani savcı cumhuriyeti ve devleti temsil ediyor. Bu yüzden oturma düzeninde mahkeme heyetinin yanında ve avukatlardan daha yukarıda olması daha doğru.”



Gerçeker, savcılarla hakimlerin farklı kapıları kullanarak mahkeme salonuna girmesinin ve heyetin kararla ilgili görüşmelerinde salondan çıkmasının ise doğru olacağını söyledi.



Yüce Divan’ın eski binasında savcı ile yargıçlar aynı seviyede oturuyordu. Bu durumun esprili olarak eleştiren Çetin Altan, ‘marangoz hatası’ deyimini kamuoyuna kazandırdı. Aynı zamanda hukukçu olan Altan, batıdaki mahkemeleri örnek vererek savcı ile avukatların aynı hizada oturduğunu doğrusunun da bu olduğunu söylemişti.

