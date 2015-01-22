Yüce Divan oylamasında AKP'de verilen fireler ne anlama geliyor?

TBMM Genel Kurulu’nda 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamasında parti yönetiminin beklentisinin aksine fire sayısının 50’lere ulaşmasının Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bakanlar ve parti yönetimine pek çok mesajı içerdiği belirtiliyor. Özellikle Abdullah Gül’ün ekibindeki milletvekillerinin Erdoğan’a “Gül ve bizi siyaset dışına itme” mesajı verdiği dile getiriliyor. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan’ın Soruşturma Komisyonu’na müdahalesinden rahatsız olan Davutoğlu’nun, oylama öncesinde milletvekillerinin ikna edilmesi yönünde herhangi bir girişimde bulunmayarak bu rahatsızlığını gösterdiği kaydediliyor. AKP yöneticileri tarafından oylama sonuçlarının aktarıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, fire sayısına sinirlendiği ileri sürülüyor.

4 eski bakanla ilgili oylama sonuçları, AKP kulislerinde şöyle değerlendiriliyor:

Eski bakanlara mesaj

4 eski bakanla ilgili oylama sonuçlarına göre fireler, bakanlar arasında değişkenlik gösteriyor. En fazla fire, Egemen Bağış’ın oylamasında çıktı. Bu da Bağış’a yönelik tepkinin diğer bakanlara göre daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Bu tepkide “bakara makara” ifadesinin etkisi büyük. Bağış’ın Zafer Çağlayan’ın önergesinde oy kullanırken zarfı kutuya atış tarzı milletvekilleri arasında rahatsızlık yarattı.

Parti yönetimine mesaj

Birçok milletvekili, il ve ilçe teşkilatlarında sıkıntı yaşıyor. Talepleri ve önerileri görmezden geliniyor. Bundan rahatsız olan vekiller, firelerle parti yönetimine tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda firelerle Davutoğlu’na “Henüz gruba hakim değilsin” mesajı verildi.

Kabineye mesaj

Milletvekilleri, eski bakanların yanı sıra mevcut bakanlara da “Bakan oldunuz diye milletvekillerine tepeden bakar tarzda olmayın. Taleplerimizi görmezden gelmeyin, ilgilenin. Bir gün bize de işiniz düşebilir” dedi.

Erdoğan’a mesaj

Özellikle Abdullah Gül’ün ekibindeki milletvekilleri ile 3 döneme takılan milletvekilleri Erdoğan’a “Bizi siyaset dışına itme, bizim de bir gücümüz var” mesajı verdi. Bu mesajda, “Biz de bir parti kurarız, partiyi böleriz” gibi bir tehdit yok, ancak bir güç gösterisi de var.

Davutoğlu da Erdoğan’a mesaj verdi

Başbakan Davutoğlu, oylama öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi “Kesinlikle aklanacaklar” gibi bir tavır içine girmedi. Milletvekillerinin ikna edilmesi için parti ve grup yönetimine hiçbir telkinde bulunmadı. Bu durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın komisyona müdahale etmesinden duyduğu rahatsızlığın bir göstergesi.

Rüşvet iddialarına tepkili milletvekilleri

Bazı milletvekilleri tüm bunlardan bağımsız olarak bakanlarla ilgili rüşvet iddialarından rahatsızdı. Özellikle seçim bölgelerine gittiklerinde seçmene anlatmakta güçlük çekiyordu. Yüce Divan’a sevk yönünde oy veren ya da çekimser kalan bazı milletvekillerinde bu durum etkili oldu.

Erken uyarı sistemi

Oylamada çıkan firelerden sonra bundan sonra partide ne olur? Herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Zaten genel seçim var. Bu sonuç Erdoğan için bir erken uyarı sistemi olmuştur. Erdoğan, bundan sonra partinin iplerini daha da sıkı tutacaktır.

Vekâleten oy kullanımı

Erdoğan’a tepkili olan bazı bakanlar da kendi adlarına ve vekâleten oy kullandıkları bakanlar adına kabul ya da çekimser oy kullanmış olabilir.

Elitaş: İradelerine ipotek koymadık

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 4 eski bakanla ilgili Yüce Divan oylamalarında partiden çıkan firelerle ilgili olarak “302 AK Partili milletvekili oylamaya katıldı. Biz hiçbir arkadaşımızın iradesine ipotek koymadık, baskı uygulamadık. Milletvekillerinin özgür iradesine ipotek koymak TBMM iradesine saygısızlık olurdu. AK Parti bunu yapmadı, ama CHP ile MHP yapmıştır” dedi.

AKP içindeki firelere tepki gösteren Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın “ihanet” şebekesi ifadesini değerlendiren Elitaş, “Bu açıklamaların haddini aşan bir açıklama olduğunu ifade ediyorum. Biz hangi milletvekilinin hangi oyu kullandığını araştırmayız. Arkadaşlarımızın yaptığı açıklama AK Parti Grubu’nu bağlayan bir açıklama değildir” dedi.

Elitaş, CHP’nin Bağış ile ilgili oylamanın yeniden yapılması yönündeki görüşünü “safsata” olarak nitelendirirken CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin anayasa ve içtüzük maddelerini karıştırdığını savundu.

Oylama sonuçlarıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yapan AKP yöneticileri, fire konusunun tartışılmasının partiye zarar vereceğini belirterek “Bu konuyu kapatmak gerekiyor. Eğer dallanıp budaklanırsa kangren haline dönüşür. Zaten seçim yaklaşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bağış, fire rekortmeni

4 eski bakanla ilgili oylamada AKP’den en yüksek fire Egemen Bağış’ın oylaması sırasında geldi. 517 milletvekilinin katıldığı oylamada, 245 kabul, 255 ret, 7 çekimser, 6 boş ve 4 geçersiz oy çıktı. AKP’den 303 milletvekilinin katıldığı oylamada, 48 milletvekili “ret” oyu kullanmadı. Muhalefet cephesinin tamamının kabul oyu verdiği varsayıldığında AKP’den en az 31 milletvekilinin Yüce Divan’a sevk yönünde oy kullandığı sonucu ortaya çıkıyor.

Güler 2, Çağlayan 3'üncü

Zafer Çağlayan’ın oylamasına 517 milletvekili katıldı. Oylamada 242 kabul, 264 ret, 7 çekimser, 1 boş ve 3 geçersiz oy çıktı. AKP’den 38 milletvekili “ret” oyu kullanmazken muhalefet cephesinin sayısına göre en az 27 milletvekilinin Yüce Divan’a sevk yönünde oy kullandığı sonucu çıkıyor. Muammer Güler’in oylamasına 513 milletvekili katıldı. 241 kabul, 258 ret, 6 çekimser, 4 boş, 4 de geçersiz oy çıktı. AKP’de, 43 milletvekili “ret” oyu kullanmadı. Muhalefet cephesinin sayısına göre en az 29 AKP’li milletvekilinin Güler’in Yüce Divan’a sevki yönünde oy kullandığı değerlendiriliyor.

En az fire Bayraktar'ın

AKP’de en az firenin yaşandığı oylama ise Erdoğan Bayraktar ile ilgili oylamada yaşandı. 515 milletvekilinin katıldığı oylamada 219 kabul, 288 ret, 3 çekimser, 3 boş, 2 de geçersiz oy çıktı. 302 AKP’li milletvekilinin katıldığı oylamada, partiden yalnızca 14 milletvekili “ret” yönünde oy kullanmadı. Muhalefet cephesinin oylamaya katılan milletvekili sayısına göre AKP’den en az 6 milletvekilinin kabul oyu verdiği düşünülüyor.