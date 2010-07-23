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Ekonomi

Yuan'ın yükselişi devam ediyor

Çin para birimi yuan, dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Çin döviz kuru sistemi yuanın, dolar karşısındaki paritesini 6,7790 olarak açıkladı.


Yuanın paritesi dün 6,7859 seviyesindeydi.


Bu arada Çin'in merkez bankası işlevini gören Çin Halk Bankası'nın başkan yardımcısı Hu Şiaolien, yuanı ABD dolarına çıtalamak yerine farklı para birimlerinin bulunduğu bir sepete bağlayabileceklerini belirtti.


Çinli yetkili bankanın internet sitesinde yayınlanan yazısında, bu girişimin halkın yuanın kurunu dolara karşı değerlendirme alışkanlığını değiştirebileceğini ifade etti.


Hu, söz konusu efektif kur sepetinde Çin'in ticaret ve yatırım konularındaki çeşitliliğini yansıtmak için farklı para bilimlerini bulunması gerektiğini savundu.


Çin Merkez Bankası, 19 Haziran'da kur politikasının esnetileceğini, ancak dolar kurunda "ani ve önemli değişiklik yapılmayacağını" açıklamıştı.

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