Yuana üçüncü devalüasyon



Çin Merkez Bankası, ulusal para birimi yuanın referans değerini bir kez daha düşürdü. Banka Sözcüsü, referans kurun reel kur ile uyumlaştırılması için yapılan işlemlerin "büyük oranda sona erdiğini" açıkladı.

Banka, bir gün önce 6,401 olan dolar kurunu yüzde 1,1 oranında düşürdü. Daha önceki iki günde de devalüasyon yapılmış ve yuanın değeri yüzde 3,5 oranında azaltılmıştı.

Sözcü, Merkez Bankası'nın iradesi doğrultusunda, yuan kurunun ilerileyen günlerde bir önceki günün kapanış kuruna yakın bir değer olarak belirleneceğini söyledi. Böylece, piyasa dinamiklerine daha büyük bir rol biçileceği belirtildi. Sözcü, referans kurun çok uzun bir süre boyunca reel piyasa kurundan çok uzak bir değer olduğunu, bunun da referans değerin inandırıcılığına şüphe düşürdüğünü ifade etti.

Yeni sürecin, piyasanın daha etkin olduğu bir kur sistemine geçişe yardımcı olması planlanıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF kararı memnuniyetle karşılamıştı. Ancak Çin'in ihracatı teşvik etmek amacıyla yuanın değerini düşürdüğü eleştirileri de dile getiriliyor. Çin Merkez Bankası'nın hamlesinin, diğer ülkelerde de zincirleme devalüasyona yol açmasından endişe ediliyor.