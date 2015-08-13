T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Yuana üçüncü devalüasyon

Çin Merkez Bankası, yuanın referans değerini arka arkaya üçüncü kez düşürdü. Banka, müdahalenin sona ereceği sinyali verdi.

13 Ağustos 2015 15:01


Çin Merkez Bankası, ulusal para birimi yuanın referans değerini bir kez daha düşürdü. Banka Sözcüsü, referans kurun reel kur ile uyumlaştırılması için yapılan işlemlerin "büyük oranda sona erdiğini" açıkladı.

Banka, bir gün önce 6,401 olan dolar kurunu yüzde 1,1 oranında düşürdü. Daha önceki iki günde de devalüasyon yapılmış ve yuanın değeri yüzde 3,5 oranında azaltılmıştı.

Sözcü, Merkez Bankası'nın iradesi doğrultusunda, yuan kurunun ilerileyen günlerde bir önceki günün kapanış kuruna yakın bir değer olarak belirleneceğini söyledi. Böylece, piyasa dinamiklerine daha büyük bir rol biçileceği belirtildi. Sözcü, referans kurun çok uzun bir süre boyunca reel piyasa kurundan çok uzak bir değer olduğunu, bunun da referans değerin inandırıcılığına şüphe düşürdüğünü ifade etti.

Yeni sürecin, piyasanın daha etkin olduğu bir kur sistemine geçişe yardımcı olması planlanıyor.

Uluslararası Para Fonu IMF kararı memnuniyetle karşılamıştı. Ancak Çin'in ihracatı teşvik etmek amacıyla yuanın değerini düşürdüğü eleştirileri de dile getiriliyor. Çin Merkez Bankası'nın hamlesinin, diğer ülkelerde de zincirleme devalüasyona yol açmasından endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Merkez BankasıSözcüsüPara Fonu IMFDeutsche Welle Türkçe dpa/DW BÖ/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24