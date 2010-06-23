Yuan güne kötü başladı

T24- Çin para birimi yuan, 6,8102 dolardan güne başladı. Çin Döviz Kuru Sistemi, yuanın son işlem gününe göre yüzde 0,18 değer kaybettiğini bildirdi.





Resmi Şinhua haber ajansının konuya ilişkin haberinde, "kur mekanizmasındaki reformun yeni turu çift yönlü olacak" değerlendirmesine yer verildi. Yuan dolar paritesi dün 6,8275'i bularak, yüzde 0,43 değer kazanmıştı. Bu, Çin'in parasını dolar karşısında dalgalanmaya bıraktığı Temmuz 2005'den bu yana gerçekleştirilen en yüksek oran oldu. Çin Merkez Bankası hafta sonunda, döviz kuru mekanizmasında reformun hızlandırılacağını ve kur politikasının esnetileceğini bildirmiş, ancak dolar kurunda ani ve önemli değişiklik yapılmayacağını açıklamıştı.



Çin Radyosu'nun yorumu



Öte yandan, birçok dilde yayın yapan Çin Uluslararası Radyosu'nun yorumunda, kur meselesinin Çin'in egemenlik kapsamına giren bir konu olduğu ve Merkez Bankası'nın son kararının ulusal ekonomideki gelişmelere göre alındığı belirtildi. Çinli ekonomistlerin görüşlerine dayanan yorumda, Çin ekonomisinin yeniden canlanma eğiliminin sağlamlaştığı, Çin'in temsil ettiği gelişmekte olan ekonomilerin yeniden canlanma hızının, ABD'nin temsil ettiği gelişmiş ekonomilerden çok daha yüksek seviyeye ulaştığı ifade edildi. Yorumda, yuan kurunun yeteri düzeyde esnek olmaması durumunda, Çin'in para politikasının bağımsızlığının ve manevra alanının kısıtlanacağı, bunun da ulusal ekonomi üzerindeki kontrol gücünü zayıflatacağı görüşüne yer verildi.



Yorumda ayrıca, Çin Endüstri Bankası Başekonomisti Lu Cengvey'in, "son finansal kriz, aslında Çin'in ekonomik gelişme modeline vurulan bir darbe oldu. Bu nedenle ekonomik yapısal düzenlemelere hız verilmeliydi. Bunun için etkili bir mekanizma olan kur politikasında değişiklik yapılması son derece doğal" şeklindeki sözleri de yer aldı.



'Yuanın değeri artabilir de, düşebilir de'



Çin Dış Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi Finans Fakültesi Dekanı Ding Zhijie, "Son kararla yuanın değeri, artabileceği gibi düşebilir de. Çin hükümeti, Çin parasının değer artışının yoğun emek içeren sektörler üzerinde yaratabileceği etkiyi dikkate alarak kur değişikliğinin temposunu mantıklı bir düzeyde tutacaktır" diye konuştu. Ding, radyoya verdiği demeçte, kurdaki değişikliklerin Çin'in yanı sıra Çin ile ekonomik ve ticari bağlantısı olan ülkeleri de etkileyeceğine işaret ederek, "dünya ekonomisinin yeniden canlanması sürecinde Çin parasının kuruna yeniden esneklik kazandırılması, Çin'in dünya ülkelerinin ekonomik politikalarıyla olan eşgüdümünü artıracağı gibi, ekonomik gelişme için gerekli dış ortamın düzeltilmesinde de rol oynayacaktır" dedi.