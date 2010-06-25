Yuan en yüksek seviyeye çıktı

T24- Yuan'ın değer artışı Çin Merkez Bankası'nın G20 zirvesi öncesinde para birimini ve döviz kurlarını daha esnek şekilde yöneteceği açıklamasını izliyor.



Cuma günü kapanışı itibariyle Çin Halk Bankası, yuanın alım satım bandında orta noktayı 1 dolara 6,7896 olarak belirledi.



Çin'in 1990'lardan itibaren uzun süre yuanı dolara sabitlemişti. Bugün gelinen düzey ise, 11 yıl süren bu uygulamanın 2005 yılı Temmuz'unda kaldırılmasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam.



2005'te denetimli bir dalgalanmaya geçilmesinden bu yana yuan yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Ancak yuanın asıl değerinin yüzde 40 kadar altında olabileceğini düşünenler için bu adımlar hala yetersiz.



Haksız rekabet suçlamaları



Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler, Çin'i uzun yıllardır yuan'ı yapay şekilde düşük değerde tutmakla suçluyor; Çin'in bu şekilde mallarının nispeten daha ucuza gelmesini sağlayarak, ihracatta başka ülkeler karşısında haksız rekabete girdiğini öne sürüyorlar.



Kur paritesi ABD yönetiminin yoğun eleştirisine hedef oluyordu.

Özellikle Washington yönetimi, bu uygulamayı bir tür dolaylı sübvansiyon olarak görüyor, ABD Senatosu yuanı revalüe etmemesi halinde Çin'e belli yaptırımlar uygulanmasına yol açacak önerileri tartışıyordu.



Bunlar arasında Çin'den gelen mallara ek vergiler getirilmesi de var. Çin'e göre ise bu girişimler 'korumacı' bir eğilimin sonucu.



Uluslararası Para Fonu IMF de geçtiğimiz aylarda, Çin'i yuanın değer kazanmasına izin vermeye çağırmıştı.



IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, yuanın değerinin çok altında işlem gördüğünü belirtirken, kurum yuanın düşük değerini mali krize yol açan küresel dengesizliklerin bir parçası olarak ifade ediyordu.



Bazı gözlemciler Çin'in genellikle önemli uluslararası toplantıların hemen öncesinde yuanın değer kazanmasına izin verdiğini, bunun da baskıyı gidermeye yönelik bir siyasi manevra olabileceğini düşünüyor.



Ancak yuanın değerinin çok fazla yükselmesine izin verileceği sanılmıyor.



Çin ihracatçılarını kriz ortamında desteklemek üzere, uygulamada, son iki yıldır yuanı yaklaşık 6,8 düzeyinde tutuyordu.



ABD Başkanı Barack Obama da dün, Çin'in kurlarda esneklik kararını olumlu bulduğunu söyledi, ancak etkisini tespit etmek için henüz erken olduğunu belirtti.