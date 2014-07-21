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Ekonomi

‘Yuan, 2020’de üçüncü büyük para birimi olacak’

Çin para birimi Yuan’ın (RMB) 2020 yılına kadar ABD doları ve euronun ardından üçüncü büyük para birimine dönüşeceği bildirildi

21 Temmuz 2014 15:33

Çin Halk Üniversitesi'ne bağlı Uluslararası Para Enstitüsü ile "Bankof Communications"ın hazırladığı rapora göre, Çin para birimi yuan 2020 yılına kadar ABD doları ve euronun ardından üçüncü büyük para birimine dönüşecek. RMB'nin uluslararasılaşma endeksinin 2013 sonu itibariyle 1,69'a yükseldiği bildirildi. RMB'nin küreselleşmesinin hızlanmasındaki temel etkenin sınır ötesi ticaret ile doğrudan yatırımların olduğu belirtiliyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre Çin'de geçen yıl sınır ötesi RMB ile yapılan ticaretlerin 4,63 trilyon Yuan’a (yaklaşık 759 milyar dolar) ulaştığı ve bir önceki yıla oranla yüzde 57,5arttığı ifade edildi. RMB olarak doğrudan yatırımın toplam 534 milyar Yuan seviyelerine çıktığı ve bir önceki yıla oranla yüzde 90 yükseldiği kaydedildi.

Halk Üniversitesi ve "Bank of Communications" 2012'den bu yana RMB'nin küreselleşmesiyle ilgili ortaklaşa raporlar yayımlıyor.

 

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