YTÜ'de türban arbedesi: 5 yaralı

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Öğrenciler polis müdahalesini protesto etti





"Afişlerimiz yırtıldı"

Okulun Beşiktaş Yerleştesi’nde üniversitelerde türbanın serbest olmasını protesto eden Öğrenci Kollektifi ile Türkiye Komünist Parti üyesi bir grup öğrenci eylem yaptı. "Üniversitenin ve Kadın Özgürlüğü İçin Türbana Hayır" ve "Fermanları Yırt Ayağa Kalk" yazılı afişler asan öğrenciler ile karşıt görüşlü öğrenciler arasında tartışma çıktı. Kısa süreli yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce okula çevik kuvvet ekibi çağrıldı.Okula gelen polis, tartışmanın yaşanmasına neden olan afişlerin indirilmesini istedi. Polisin bu isteğini reddeden öğrenciler, ’YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler Bizimle Özgürleşecek’, ’Üniversitene Sahip Çık AKP’ye Bırakma’ sloganları attı. Bir süre öğrencilerle görüşen polis dağılmalarını istedi. Ancak öğrenciler bunu kabul etmedi. Bunun üzerine sert müdahalede bulunan polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı sıktı ve cop kullandı. Olaylarda 5 öğrenci çeşitli yerlerinden hafif yaralandı.Yaralanan öğrenciler olayı protesto etmek için okul girişinde toplandı. Başka üniversiteden öğrenciler de gelerek yaralı öğrencilerin eylemine destek verdi. Yaklaşık 200 öğrenci, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Yaralı öğrencilerden Andaç Yıldırım, “Bir gün önce gericilerin bizim üniversitede astığımız afişleri yırtması yüzünden gerginlik yaşanmıştı. Soda, sandalye, sopa gibi şeylerle saldırdılar. Bugün de tekrar astık biz afişlerimizi. Toplandılar bize saldırmak için. Biz de afişlerimizi korumak için toplandık. Ardından ilk özel güvenlik, daha sonra polis işin içine girdi. Bu arkadaşları bir kenara itip afişlerimizi yırttılar. Çok ciddi şekilde darp ettiler. Yaralı arkadaşlarımız var. Öğrenci Kollektifi’nden bir arkadaşımızı göz altına aldılar. AKP ve YÖK 'üniversitelere daha fazla sivil polis' diyor, güvenlik amacıyla istiyor. Biz de diyoruz ki 'bunların üniversitelere sağladığı güvenlik budur'. AKP’yi, YÖK’ü ve polisi üniversitelerimizde istemiyoruz" dedi.Çıkan olaylarda ayağından yaralandığını söyleyen Can Mesut da şöyle konuştu:"Referandum sonrası üniversitelerde bazı açıklamalar yapıldı. Türbanın üniversitelerde serbest bırakılması, sivil polislere üniversitelerde alanlar açılması gibi. Bizim de birtakım düşüncelerimiz vardı. Bu düşüncelerimizi anlatmak için bildiriler hazırlamıştık. Bunları afiş haline getirip dün asmak istemiştik. Saldırıya uğradık ve afişlerimiz yırtıldı. Biz de bu saldırıyı kınamak için bir bildiri daha hazırladık. Bunu astığımızda yine üniversitelerde gerici faaliyetler gösteren bir grup çıktı karşımıza. Karşılıklı atışmalar yaşandı sonra polisler geldi. Bu grup polislere ya siz bunları indirin ya da biz yapacağız dediler. Polisler de bize saldırdı."