YTÜ rektörlüğünden içki yasağı

TMMOB'ye bağlı Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) her yıl düzenlediği "Geleneksel oda gecesi"nde YTÜ rektörlügü plaket töreni ve kokteylinde bu yıl alkollü içkiyi yasakladı.

YTÜ yönetimi törene içki sokmayınca MMO yönetimi durumu protesto edip, kokteyli iptal etti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul şube başkanı Zeki Arslan “Özgür, özerk ve demokratik olması gereken üniversite gibi bir yapıda öğrenci olmayan meslektaşlarımızın tercihlerine ve özgürlüklerine yapılan bu engelleme AKP’nin ileri demokrasi örneklerindedir” dedi. Son dakikada içki yasağı getiren YTÜ yetkilileri ise “YÖK’ün yasağına uyuyoruz, artık içki her üniversitede yasak” dedi.

TMMOB Makina Muhendisleri Odası İstanbul Şubesi, her yıl YTÜ Oditoryumu Yıldız binasında meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran mühendislere plaket verip, kokteyl düzenliyor.

5 yıldır aynı yerde yapılıyor

Arslan, organizasyonun beş yıldır aynı salonda gerçekleştiğini ve törenin ardından oda üyelerine alkollü alkolsüz içki servis edildiğini vurguladı.

‘Genelgeyi uyguluyoruz’

Üniversitenin İletişim Koordinatörü Doç. Zehra Yumurtacı ise “Üniversite kampusunda içki satışı ve içilmesi konusunda YÖK’ün bu yıl çıkarttığı genelgeyi uyguluyoruz. Bütün üniversiteler uymak zorunda” dedi.