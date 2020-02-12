YTÜ'lü kadınlar: Bedri Gencer bizim hocamız olamaz

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayan Profesör Bedri Gencer'e Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinin tepkileri devam ediyor.

YTÜ'deki kadın öğrenciler,12 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de 'BedriGencerBizimHocamızOlamaz' etiketiyle eylem çağrısı yaptı.

Eylem çağrısı yapıldı

Eylem çağrısı yapan kadınların bildirisinde şu ifadeler şu ifadeler yer aldı.

"Yerkabuğu içerisindeki kırılmalar sebebiyle ani olarak çıkan titreşimlerinin dalgalar halinde yayılarak geçtiği ortamları ve yeryüzünü sarsma olayına deprem denir.

Üniversite öğrencilerinin bu bilgiye hakim olduğuna eminiz. Fakat üniversitenin bir diğer bileşeni olan akademisyenlerin de bu bilgiye hakim olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bilgiye hakim olmayan Bedri Gencer’e sesleniyoruz. Üniversiteler bilimin yuvasıdır. “Allahın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak, gayretullaha dokunmayalım” cümleleriyle Elazığ depremine bağlayarak çocuk istismarını meşrulaştırmaya çalışmış, depremlerde yaşanan ihmalkarlığı görünmezleştirmeye çalışarak bilime aykırı, akıl dışı yorumlar yapmıştır.

Bedri Gencer gerici aklıyla üniversiteyle çelişmektedir. Bu aklı da Bedri Gencer’i de hocamız olarak kabul etmiyoruz. Tüm yıldızlı öğrencileri 12 Şubat Çarşamba saat 21.00da #BedriGencerbizimhocamızolamaz demeye davet ediyoruz."

Ne olmuştu ?

Yıldız Teknik Üniversitesi profesörü Bedri Gencer, Elazığ'da meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depreme ilişkin bir paylaşım yapmıştı. Gencer, depremin Elazığ'ı vurmasını çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlamıştı.

Gencer skandal paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı"

Ardından Yıldız Teknik Üniversitesi, Gencer hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruşturma başlattığına yönelik bir açıklama yapmıştı.

Geçen günlerde ise Gencer sınıfta ders anlatırken öğrenciler topluca sınıfı terkederek tepki göstermişti.