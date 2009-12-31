YTL ve YKr'de son gün!

T24 - Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ile YTL ve Yeni Kuruş (YKr) madeni paraların 2009 yılı boyunca Türk lirası banknot ve madeni paralarla birlikte tedavülde bulunmasıyla ilgili süre bugün sona eriyor.





Yarından itibaren, YTL banknotlar 10 yıl boyunca, YKr madeni paralar ise 1 yıl boyunca Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerince kabul edilecek ve değiştirilebilecek.





Türk parasından 6 sıfır atılmasına ilişkin "Para Reformu" çerçevesinde 1 Ocak 2005 tarihinde YTL banknot ve YKr tedavüle çıkarılmıştı.





O dönemde tedavülde bulunan Türk lirası banknot ve madeni paralar, Yeni Türk Lirası banknot ve madeni paralar ile birlikte tedavül edilerek yürürlükten kaldırılmıştı.





1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkartılan banknotlar 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL, 100 YTL olmak üzere 6 farklı küpürden oluşuyordu.





1 YTL hem madeni para hem de banknot olarak tedavüle çıkarılmıştı.





Madeni paralar 1 YKr, 5 YKr, 10 YKr, 25 YKr, 50 YKr ve 100 YKr'den oluşmuştu.





5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Ocak 2005 tarihinde tedavüle çıkarılan YTL ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibarelerinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılmasına karar verilirken, Türk lirası banknot ve madeni paralar aynı tarih itibarıyla tedavüle çıkarıldı.





Banknotlar, 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100, TL ve 200 TL'den, madeni paralar da 5 Kr, 10 Kr, 25 Kr, 50 Kr ve 100 Kr'den oluştu.





YTL'den farklı olarak 1 lira sadece madeni para olarak çıkartılırken, en yüksek banknot küpürü 200 TL'ye yükseltildi.





Bir yıllık birlikte tedavül döneminin sona ereceği bu akşama kadar YTL banknot ve madeni paraların değişimi tüm banka şubelerinde yapılabilecek.





1 Ocak 2010 tarihinde işlemeye başlayacak 10 yıllık zaman aşımı süresi ise 31 Aralık 2019 günü mesai saati sonuna kadar devam edecek.





On yıllık zaman aşımı süresince bu banknotlar Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinde değiştirilecek. 1 Ocak 2020 gününden itibaren değerini tamamen yitirecek.





1 Ocak 2010 tarihi itibarıyla tedavülden kaldırılacak YTL banknot ve madeni paraların, 3 Aralık itibarıyla dönüşüm oranı, tutar olarak banknotlarda yüzde 94,79 madeni paralarda ise yüzde 48,90 olarak gerçekleşti