YTL tuğla oldu! - FOTOGALERİ

Bankaların zırhlı araçlarıyla getirdiği paralar, şubede özel alanda teslim alınıyor. Banknotlar, sayım odalarında otomatik banknot işleme sistemlerinde sayılıyor. Yüksek hızlarda banknot sayımı yapabilen bu sistemlerde, banknotların tedavüle uygunluğu ve gerçekliği inceleniyor, uygun banknotlar tekrar dolaşıma verilmek üzere ayrılıyor.Sistemin ayırdığı sahte banknotlar ise banknotun geldiği bankaya bildiriliyor. Eskimiş ve yıpranmış banknotlar ise özel makinelerde otomatik olarak kırpılarak imha ediliyor. İmha edilen ve kağıt tuğla haline getirilen bu banknotlar yakacak olarak kullanılıyor.